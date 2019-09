Ingen kunne hamle opp med Alexander Kielland i kåringen av tidens beste bok fra Rogaland. «Garman & Worse», Kiellands første roman, utgitt i 1880, danket ut både andre klassikere og samtlige samtidsforfattere.

– «Garman & Worse er rett og slett veldig godt skrevet. Jeg vil tro at Kielland skåler med seg selv i speilet nå, sier forfatter og Kielland-ekspert Einar O. Risa.

– Du oppdager det med én gang du begynner å lese. Det er en veldig god bok.

– Som er hundre år gammel?

– Hundre år er ikke lenge, sier Risa.

– Kielland forteller en god historie på en god måte. Da er hundre år ingen ting.

Jarle Aasland

Forfatter og litteraturkritiker Espen Stueland var blant dem som diskuterte kanonisering av forfattere under Kapittel på torsdag. Stueland har sittet i flere lignende juryer tidligere. Han er også en av syv i Kapittels programråd. Han liker at vinneren er en vaskeekte klassiker.

– Det står respekt av det valget, og det vitner om en sterk tradisjonsbevissthet. Jeg vil anta at mange har arvet Kielland bøker av foreldre og besteforeldre. Bøkene er blitt snakket om og diskutert både i skolen og hjemme hos folk. Når en utgivelse fra 1800-tallet vinner en kåring i 2019, forteller det oss at mange slektsledd holder boken høyt, sier Stueland.

– Hvis du skulle tippet et utfall av en slik kåring før avstemmingen, hvem ville du satt pengene på?

– Jeg ville nok tippet på Arne Garborg, men Kielland er på alle måter et verdig og fornuftig valg.

Ukjent

Litterære kvaliteter

– Boken snakker tydeligvis til lesere også i 2019. Det er et bevis på litterær kvalitet. Vi kan ofte bli nærsynte når vi vurderer samtidslitteraturen. Det vi er kjempebegeistret for her og nå, tåler ikke alltid tidens tann. Vi har lett for å vurdere nyere bøker ut fra flere faktorer enn de rent litterære. En hundre år gammel bok vil forsvinne fra bevisstheten dersom den ikke har noen virkelig gode, litterære kvaliteter. Det har Kielland, sier Espen Stueland.

Tendensen var klar fra første av avstemning: Tre-fire bøker knivet i toppen, og helt i toppen - fra første stund - lå boken som ble liggende der helt til siste stemme var gitt. Til sammen kom det inn et par tusen stemmer, de aller fleste sendt inn via avstemningsskjemaet på aftenbladet.no, men også noen på e-post og en håndfull i gammeldags brev. Også der var det de samme fire-fem bøkene som fikk flest stemmer.

De tre bøkene med flest stemmer er alle skrevet av menn på 1800-tallet: Arne Garborgs to bøker «Fred» og «Haugtussa», samt Alexsander Kiellands «Garman & Worse». Av nyere bøker var det Tore Renbergs «Kompani Orheim» som hevdet seg best, men ellers ble dette et kappløp mellom Garborg og Kiellands klassikere. Med andre ord: Det er rotfestede rogalandsbøker som utgjorde kvartetten som kjempet om å bli kåret til Tidenes rogalandsbok.

Og etter at siste leserstemme var telt opp, er det klart at Tidenes rogalandsbok er en bok fra 1880, om et handelshus i en by som Stavanger, selv om byen aldri nevnes med navn - altså Alexander Kiellands «Garman & Worse».

En del av samtalen

Sølvberget og Aftenbladets kåring har ført med seg en debatt om kanonisering og kåringer av denne typen. Stueland er en tilhenger av det meste som bidrar til samtaler om litteratur.

– Alle slike kåringer har noe svakheter. Men til syvende og sist er de en del av den store samtalen. De vekker interesse, de får folk til å snakke om bøker og de får folk til å lese. Da tenker jeg at vi kan leve med et de til en viss grad blir popularitetskåringer. At Kielland vinner kan vi imidlertid ikke tilskrive noen Facebook-aksjon eller lignende. Han vinner fordi stadig nye lesere finner noe i bøkene hans. For at verkene skal overleve, må de leses. Kielland blir åpenbart lest, og likt, også i 2019.

Fakta: 10 finalister En ekspertjury jobbet fram en langliste, som senere ble tatt ned til 50 verk. Leserne stemte over de 50 titlene. Jurymedlemmene stemte også, og deres stemmer ble vektet 50 prosent. Dette førte til 10 finalister. Alexander Kielland: Garman & Worse (1880)

Arne Garborg: Fred (1892)

Sigbjørn Obstfelder: Digte (1893)

Arne Garborg: Haugtussa (1895)

Kjartan Fløgstad: Fyr og flamme (1980)

Kolbein Falkeid: En annen sol (1989)

Øyvind Rimbereid: Solaris korrigert (2004)

Johan Harstad: Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? (2005)

Tore Renberg: Kompani Orheim (2005)

Janne Stigen Drangsholt: Winterkrigen (2018)

Einar O. Risa sier det godt kan gå hundre år til neste «Tidenes rogalandsbok»-kåring.

– Det vil nok bli gitt ut en god del gode bøker på de hundre årene, men jeg ser ikke bort fra at Kielland og «Garman & Worse» vil være en av kandidatene også i framtiden. Det er, som sagt, rett og slett en veldig god bok.