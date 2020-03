Tørrvittig ironi i flott utstilling

UTSTILLING: Det er ikke ofte utstillinger lukter, men det gjør denne. Vår anmelder liker det hun lukter – og det hun ser.

Publisert: Nå nettopp

Steinar Haga Kristensen: 16 nakne, hvite overkropper montert på hver sin høye sokkel.

BGE Contemporary art projects: Steinar Haga Kristensen: Jubileum 2020. Maleri, skulptur, installasjon grafikk. Til 22. mars.

Steinar Haga Kristensen serverer en gjennomarbeidet og kompleks utstilling. Endatil luktesansen stimuleres idet lukten av tjære slår imot en på vei inn i utstillingslokalet og gir umiddelbare assosiasjoner til en annen tid.

Lokalet er tettpakket, og vegghengt grafikk overlappes stedvis av massive olje og temperamalerier, skulpturer og installasjoner. Men snarere enn å oppleves klaustrofobisk nærmest svøpes betrakteren inn i kunstopplevelsen.

BGEs moderne, hvite utstillingslokale har fått en påtagelig tung, nærmest sakral stemning med utstillingen Jubileum 2020. De utstilte maleriene i serien The work of art and the spiritualization of self empowerment gir gjenklang i tradisjonelle altertavler, og stemningen understrekes ytterligere av illusjonen av tunge materialer, og assosiasjoner til gull.

16 identiske menn

Midt i det hele skjærer en stram, nærmest militant oppstilling av 16 identiske skulpturer gjennom utstillingssalen. Som et stillbilde av marsjerende soldater i en propagandafilm av Leni Riefenstahl står 16 manns nakne, hvite overkropper montert på hver sin høye sokkel. Venstre hånd er utstrakt og i en triumferende gest løftes frem en mindre, abstrakt skulptur. Med en avvisende bevegelse skyver høyre hånd tilbake en tilsynelatende identisk figur. For helt identiske er de ikke. Ved nærmere øyesyn finnes ulike og tilsynelatende uvesentlige variasjoner i de små skulpturparene. Likeså er overflaten i det hvite plastaktige materialet som utgjør «soldatene» ulik i sin finish.

Den stramme, synkrone oppstillingen avgir en aura av fascismens monumentale installasjoner, men jeg oppfatter det hele som en humoristisk ironisering. Kanskje over de tidvis uforståelige og tilfeldige kriteriene som ligger til grunn for hva som blir løftet frem som høyverdig kunst og hva som nådeløst refuseres. Eller kanskje også over en kynisk kulturindustri tilrettelagt og styrt av konsum og profitt.

«Den syke profet»

Grafikk/dyptrykkserien Jubileum 2020 fyller veggene med hele 29 variasjoner over et gjentagende tema. Figuren, også kjent også som Den syke profet, går nemlig igjen i dem alle. Motivet viser en lutende mannsfigur som beveger seg bort fra betrakteren i det han ser seg tilbake over skulderen. På ryggen bærer han med seg ulike objekter. -De samme elementene eller objektene som man til stadighet finner igjen i de øvrige utstilte verkene, det være seg installasjonene, maleriene eller også i de massive 3D-printede epoksyrelieffene som rammer dem inn.

Tilbakevendende er nettopp denne gjenbruken av essenser hentet ut fra eget kunstnerskap men også fra etablerte kanoner i kunst- og kulturhistorien.

I hver sin kortende av lokalet står de to billedveggene Les Origines moqueuses (le scepticism du doute 01). Med sine tjærebredde rammer og implementerte malerier gis sterke assosiasjoner til ikonostaser; dekorative elementer i ortodoks arkitektur.

Tradisjonelt finner vi ikonostasi i ortodokse kirker, da prydet med religiøse, helgenbilder eller ikoner. Haga Kristensens billedvegger viser helt andre helligdommer. Han har hentet sine «ikoner» fra nasjonalskatter som Edvard Munch, tradisjonell folkelig kulturtradisjon som rosemalte akantusblader, men også arkitektoniske elementer og inventar fra norsk bondekultur som treskurd og tekstiler er implementert som dekorative elementer.

Igjen står jeg tilbake med min subjektive opplevelse av en smått tørrvittig ironisering over kunstens rolle som nasjonal identitetsmarkør i tillegg til et ikke uvesentlig nytt blikk på våre etablerte kanoner.