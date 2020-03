Psykologisk thriller fra kapitalismens galehus

KRIM: Den vanlige manns håpløse kamp mot systemet, der oppreisning og hevn er sentrale motiv.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Marit Egaas Stavanger

Pierre Lemaitre: En helvetes jobb. Thriller. 428 sider. Oversatt av Christina Revold. Aschehoug.

Alain Delambre (57) er rasende, så rasende at han er i stand til å utøve vold mot sin nærmeste leder. Han har vært arbeidsledig i fire år etter å ha mistet jobben som personalsjef i et middels stort firma. Han greier såvidt å holde hodet over vannet med en deltidsjobb som sjåfør i Legemiddelsentralen. Så dukker det opp en gyllen mulighet hos det internasjonale oljeselskapet Exxyal. De skal skal iscenesette en gisseltaking for å evaluere sine ansatte, og samtidig bruke dette som rekrutteringsgrunnlag for en ny HR-assistent - en jobb som vil være midt i blinken for vår mann.

En anspent og klossete Alain bestemmer seg for å gjøre alt som står i hans makt for at jobben skal bli hans. Dermed går teppet opp for et dramatisk spill med kyniske direktører, innleide konsulenter og intetanende arbeidstakere. Alain gjennomgår en utvikling der han, i likhet med hovedpersonen i TV-serien «Breaking Bad», er villig til å gå over lik for å beskytte seg selv og familien. Det er likevel ingenting sammenlignet med de andre aktørene som overgår hverandre når det gjelder maktutøvelse, kynisme og egoisme.

Vi er i et Frankrike i dyp økonomisk krise. Arbeidsledigheten er på 10 prosent mens gjennomsnittslønna for franske toppledere er 1,85 millioner euro. Forfatteren beskriver et kapitalistisk galehus med skruppelløse ledere, masseoppsigelser og arbeidere som gjør opprør ved å starte branner, bedrive hærverk, true og opptre voldelig.

Pierre Lemaitre (f. 1951) er mest kjent for den smarte og nyskapende kriminalromanen «Alex» som er første bind i trilogien om etterforskeren Camille Verhoeven. Seks bøker er oversatt til norsk tidligere, og nå kommer «En helvetes jobb» som kom ut på fransk i 2010, året før den prisbelønte «Alex».

Romanens tema er den vanlige manns kamp mot systemet, der fornedrelse, oppreisning og hevn er sentrale motiv. Lemaitre skriver elegant og med godt driv, og kombinerer flengende samfunnskritikk med en god historie med overraskende vendinger underveis. Første del er litt masete og komplisert, men når forfatteren først får opp dampen, byr han på åndeløs spenning og vi heier på vår helt helt til siste slutt.