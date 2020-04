Alt er forandret, og bra er det

Hege Bjerkreim har laget en lettspiselig og livlig popplate på jærsk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hege Bjerk deltok i TV2-programmet The Voice i 2015. Tidligere i år var hun også en av artistene som kjempet om seieren i MGP. Nå har hun gitt ut sitt andre album. Foto: Ganeshfoto

Stella Marie Brevik Journalist

Hege Bjerk: «Kan me stoppa tiå» (Hazelnut)

Storslått. Lavmælt. Såkalte «drops». Ballader. MGP-Preg. Nedstrippet.

Hege Bjerkreim, kjent under artistnavnet Hege Bjerk, fra Jæren har laget et album med stemningsskifter i det vide og brede. Hun holder seg derimot lojal mot pop-sjangeren på andrealbumet.

Ruben Dalen (Adam Douglas, Lido Lido) er produsent og trommeslager på utgivelsen. Med seg har Bjerkreim også gitarist Espen Tappel, vokalprodusent og korist Ole Børud og hennes mann; pianist Martin Bjerkreim (Ina Wroldsen).

Debutalbumet «Alt me drømme om» ble utgitt 2016. Siden den gang har Bjerkreim, som er utdannet musiker og jobber med kunstformen på heltid, fått nasjonal oppmerksomhet da hun i år deltok i Melodi Grand Prix med låten «Pang» – en selvskrevet låt fremført på jærsk dialekt. MGP-låten er derimot ikke å finne på albumet.

«Kan me stoppa tiå» er i all hovedsak et svært personlig album, som tar for seg livets forandringer, bekymringer, gleder og sorger. I Bjerks tilfelle handler det for det meste om familielivet og den nye foreldrerollen – og alt den fører med seg. Alt ikledd et livlig lydbilde bestående av mye synth, strykere og trommer.

Lydbildet, tross alvorlige tekster, oppleves lettbeint, lekent og enkelt, med et elektronisk preg. Gitaren er til stede, men det låter aldri organisk. Det er nok ikke meningen heller.

Lettspiselig pop rett og slett.

Skal jeg sammenligne Bjerkreim med kollegaene hennes, må det bli Eva Weel Skram (på norsk) og Marit Larsen på sitt mest optimistiske.

«Kan me stoppa tiå» er best når hun kjører tempoet opp. Balladene er flott de og, men vokalen kler det storslåtte. Tittelsporet ble skrevet dagen hun fant ut at hun var gravid. Noe som kan høres:

Snart kommer framtiå

Alt kan snu, alt kan snu

For snart kommer fremtiå

I den tiå blir ikke ting som de e nå

Over halvparten av de 11 låtene på albumet omhandler poden, i en eller annen grad. Det kan bli heftig i lengden, men kan nok falle i smak hos andre nybakte foreldre. Som baby-tributen «Chopin»:

Kor kom du fra

Det e heilt uforståelig

Så ubegripelig at du e te

Det e så forunderlig

Kor fortryllande vakker du e

Bjerkreim kommuniserer følelsene på en enkel og naiv måte. Noen ganger er det kjærkomment, andre ganger blir det for mye av det gode: Låten «Refleks» tar for seg en mors bekymringer og er en husk-at-noen-bryr-seg-låt.

For noen som ennå synes si egen mor kan bli vel overbeskyttende, blir også låten litt vel sentimental. Men, dette er en smakssak. «Refleks» kan settes på repeat første gang avkommet skal ut på egen hånd: Kanskje det til og med fører til en «jeg-er-hjemme-om-20-min»-melding.

«Kan me stoppa tiå» er en sårbar utgivelse. Den er solid produsert og til tider vakker. Den er også betydelig bedre enn hennes første album. Albumet bærer derimot preg av å ha noen åpenbare hit-produksjoner med oppbrukte låtoppbygninger, men ikke i like stor grad som på debuten. Der mister Bjerkreim noen poeng.

Når det er sagt, vil låtene absolutt falle i smak hos mange, spesielt småbarnsforeldre med forkjærlighet for musikken som beveger seg i landskapet mellom pop og viser.

Beste spor: «Eg har aldri», «Chopin», «Forglømmegei».