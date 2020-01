Mariah Carey på topp i fire tiår

Med «All I Want For Christmas Is You» på førsteplass på Billboard Hot 100-listen inn i 2010 kan popdiva Mariah Carey smykke seg med topplasseringer i fire tiår på rad.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mariah Carey topper Billboard Top100 inn i 2020 og har med toppet listen i fire tiår. Foto: Foto: Evan Agostini/Invision/AP/ NTB scanpix

NTB-AP

For tredje uke på rad ligger julealbumet til den 49-årige artisten på toppen av Billboard-lista og med det inn i det nye tiåret. Dermed kan Carey fornøyd skrive på lista at hun har toppet listene i fire tiår.

«All I Want For Christmas Is You» ble først lansert i 1994, men fikk ny popularitet i 2003 da filmen «Love Actually» ble lasert. Men det var altså først i 2019 at sangen nådde helt til topps på hitlistene etter en regelendring i hvilke sanger som kan telles med i listen.

Det var nemlig først i fjor, 25 år etter at den første gang ble utgitt, at Mariah Carey lanserte sangen som en egen singel, og spilte inn en ny video til den.

I alt har Mariah Carey nå hatt 19 hitsingler på førsteplass på Billboard, hun ligger bare én sang bak Beatles som troner på toppen med 20 låter som nummer en.

Publisert: Publisert 2. januar 2020 06:09