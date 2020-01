Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner

En tidligere medieleder møter tirsdag i retten, tiltalt for å ha voldtatt flere kvinner mens de sov, var beruset og ute av stand til å motsette seg handlingene.

Politiadvokat Hilde Strand skal føre saken mot den tidligere medielederen som er tiltalt for å ha forgrepet seg på ni kvinner. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB-Steinar Schjetne

Den nå 50 år gamle mannen er tiltalt for å ha forgrepet seg på til sammen ni unge kvinner – en av dem var under 16 år gammel da han ifølge tiltalen utsatte henne for et seksuelt overgrep. De andre fornærmede i saken var unge kvinner i 20-årene da tiltalte ifølge tiltalen voldtok dem.

– Min klient har hele veien vært tydelig på at han ikke har begått de handlingene han er anklaget for. Han erkjenner derfor ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre, til NTB.

Flesteparten av forholdene skal ha funnet sted på starten av 2010-tallet, mens et av dem strekker seg helt tilbake til 2005. I de aller fleste tiltalepostene blir ofrene beskrevet å ha vært ute av stand til å motsette seg tiltaltes angivelige handlinger fordi de enten sov, var sterkt beruset eller begge deler.

Dette skal ha skjedd både i mannens bolig i Oslo, på hoteller og på en festival der han jobbet.

Saken kommer opp for Oslo tingrett tirsdag. Det er satt av cirka to måneder til behandlingen av den.

Tilhørte samme miljø

Etter det NTB forstår er det på det rene at tiltalte og de fornærmede tilhørte samme miljø. 50-åringen er blitt omtalt som kulturprofil og kulturtopp. Han har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet.

Flere av voldtektene skal ha skjedd i forbindelse med fester og nachspiel i mannens leilighet. Den nå tiltalte mannen ble beskrevet som en ledende skikkelse og autoritetsfigur i miljøet flere av de fornærmede kvinnene vanket i.

– Han vil forklare seg detaljert om de forskjellige tiltalepostene under hovedforhandlingen, men jeg vil ikke forskuttere innholdet i forklaringen hans nå, sier Myhre.

Tiltalte har gått til motanmeldelse mot åtte av de 13 kvinnene for uriktig forklaring. NTB får opplyst at politiet henla anmeldelsene i fjor. Henleggelsene er påklaget til Statsadvokaten i Oslo, som fortsatt ikke er ferdig med sin behandling.

Langvarig etterforskning

– Vi er kjent med tiltaltes forklaringer og anførsler rundt hvert enkelt forhold. Dette blir sentralt under hovedforhandlingen, men jeg vil ikke gå inn på detaljer i bevisførselen nå, sier politiadvokat Hilde Strand til NTB.

Siktelsen mot mannen gjaldt opprinnelig 13 fornærmede. Ett av forholdene var foreldet på anmeldelsestidspunktet, men forhold knyttet til tre andre fornærmede er henlagt fordi bevisene var for svake.

Den første voldtektsanmeldelsen mot mannen kom allerede i 2015. Det har dermed gått over fire år siden politiet begynte å etterforske saken. Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen har på vegne av sine klienter – tre av de fornærmede – tidligere stilt seg svært kritisk til tidsbruken.

– Det har gått en del tid, og det er fordi politiet og påtalemyndigheten mener det har vært viktig å se disse sakene i sammenheng, og at retten får framlagt et helhetlig bevisbilde, sier Strand.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 10:08

