Stemningsfullt om småfrøkner

Man skulle kanskje tro at tiden hadde gått fra «Little Women», men Greta Gerwig har ingen problemer med å gi nytt liv til de fascinerende søstrene i Louisa May Alcotts kjente bok.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

«Little Women» fra 1861 fortsetter å fascinere både lesere og kinogjengere, over 150 år etter at den ble utgitt. Årets film er nominert til intet mindre enn seks Oscar-priser.

Kine Hult Journalist

Little Women

Sjanger: Drama / Romantikk. Skuespillere: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Eliza Scanlen. Regi: Greta Gerwig. USA, 2019. Lengde: 2 t. 14 min. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Noen ganger er det fint å drømme seg bort i kostymedramaer fra et miljø og en epoke som er fjern fra den vi selv lever i. Det er først og fremst de gode personskildringene som gjør at figurene fra Alcotts roman klarer seg så bra i nok en runde på lerretet, og det er fortellingen om den rebelske forfatterspiren Jo (Saoirse Ronan) som gjør størst inntrykk.

«Little Women» handler altså om fire søstre som vokser opp under den amerikanske borgerkrigen, med alle de bekymringene og utfordringene det fører med seg. Alle har kreative talenter som de i varierende grad ønsker å leve ut. Jo skriver livlige skuespill og engasjerer søstrene som skuespillere, Amy (Florence Pugh) drømmer om å bli maler, Beth (Eliza Scanlen) har et stort musikalsk talent, mens Meg (Emma Watson) på sin side er tilfreds med et liv i utkanten av oppmerksomheten andre familiemedlemmer tiltrekker seg.

Greta Gerwigs filmatisering legger på ingen måte skjul på hva slags vanskeligheter man støtte på som kvinne i USA på 1800-tallet, spesielt om man hadde andre ambisjoner i livet enn å bli gift. Men denne tematikken kommer aldri så mye i forgrunnen at den går på bekostning av den bittersøte oppveksthistorien til de fire søstrene.

Mest av alt er filmen så vellykket fordi Gerwig og hennes utmerkede skuespillerteam klarer å skape personligheter og omgivelser man kan tro på og leve seg inn i. Det er ikke grensesprengende på noen måte, historien er ikke modernisert eller fiklet med, men står i stedet på sine egne bein som en jordnær, mangefasettert fortelling om såkalte vanlige folk som noen ganger fikk til uvanlige ting. Det er rett og slett en god historie om ungdommelig usikkerhet og livets opp- og nedturer, fortalt på en hjertevarm og engasjerende måte.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 16:00 Oppdatert: 30. januar 2020 16:22

Mest lest akkurat nå