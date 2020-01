Utlånsordningen for e-bøker fornyes over hele landet

1. april 2020 kommer det en ny applikasjon for utlån av e-bøker og e-lydbøker.

E-bøker blir stadig mer populært. Fra 1. april vil utlån-appen for e-bøker skiftes ut. På bildet leses det fra en e-bok i Tommeliten barnehage. Foto: Fredrik Refvem

Fra 1. april 2020 må du laste ned en ny app på telefonen for å kunne låne e-bøker og e-lydbøker på biblioteker.

Leverandøren av app-løsningen eBokBib, Bibliotek-Systemer AS, trekker seg fra markedet de har hatt monopol på siden 2011.

– Skiftet av leverandør har lite å si for lånerne, forteller Ørjan Persen, bibliotekar ved Bergen offentlige bibliotek.

– Målet vårt er at lånerne ikke skal merke noen forskjell, bortsett fra at de må laste ned en ny app. Utvalget av bøker forblir det samme, sier innkjøpskoordinator ved Sølvberget, Mette Langeland.

Likevel kan byttet føre til irritasjon:

– Vi kan ikke garantere at funksjonaliteten blir den samme som med eBokBib, men vi håper det kan bedre seg etter tid, sier Persen.

Dårlig økonomi er grunn til bytte

– Det er gapet mellom de løpende inntektene og utgiftene til drift, vedlikehold og nyutvikling som gjør at økonomien i eBokBib ikke er bærekraftig, sier Ola Thori Kogstad, daglig leder i Bibliotek-Systemer As, til Bibliotekarforbundet.

I 2018 kom det nye modeller for utlån av e-medier til bibliotekene. Dette mener Kogstad kompliserte utlånsløsningene unødig mye, uten å bringe ny funksjonalitet til bibliotekene og lånerne. Dette, forteller Kogstad, er grunnen til at eBokBib nå trekker seg.

Nå har det dukket opp to nye app-leverandører: Bookbites.no og Allbok (Bokbasen). Persen forteller at løsningene er svært like og at de fleste bibliotek i landet har bestemt seg for én av dem, eller i gang med anbudsrunder.

Rogaland fylkeskommune har satt i gang en anbudsrunde, på vegne av alle bibliotekene i fylket. En ny ordning skal være på plass før eBokBib forsvinner.

E-lydbøker øker, e-bøker går ned

Interessen for e-bøker og e-lydbøker har økt de siste årene, ettersom tilbudet har blitt større og mer variert. I 2019 gikk utlånet av e-bøker hos Sølvberget litt ned, men det holder seg stabilt. Se tabell:

Utlån på Sølvberget: E-lydbøker: E-bøker: 2019 8805 26.572 2018 5914 28.592 2017 190 29.107 2016 307 29.420 2015 0 26.422 2014: 0 18.925

– Utlånstallene speiler utvalget av bøker. Det var først i 2018 det kom noen særlig mulighet for å låne e-lydbøker. Da var noen forlag på banen, mens i 2019 kom det mye mer tilbud, forklarer Langeland.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 14:14

