Norske Kristin Roskifte er tildelt Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris

Roskifte ble tildelt prisen under Nordisk råds prisutdeling i Konserthuset i Stockholm tirsdag kveld.

Juryen beskriver boka som annerledes og enestående i sin sjanger, og som et verk man kan lese mange ganger og hele tiden oppdage noe nytt.

– Tekst og bilde inngår i en sammenheng som er annerledes og enestående innenfor tellebok- og myldretradisjonen, heter det i begrunnelsen.

– Sjokkert

Det var en tydelig rørt og stolt vinner som tok imot prisen.

– Jeg er så sjokkert. Hjertelig takk til juryen for at det går an å vinne med en tellebok. Det gir meg utrolig mye motivasjon og lyst til å fortsette og utforske bildebok-mediet. Hjertelig takk til alle som leser boka, og som tar seg tid til å finne historiene og til å være med på leken, sa Roskifte som takket sin samboer og sine tre barn.

Den norske illustratøren og forfatteren er bosatt på Kolbotn i Akershus. Hun har gitt ut sju bildebøker, og bokrettighetene er solgt til USA, Sør-Korea, Singapore, Frankrike, Tyskland og Danmark.

Får 350.000 kroner

Roskifte har mer enn ti års erfaring som frilans-illustratør og har illustrert og designet mange plakater, bøker og brosjyrer med sin rene, enkle og fargerike stil. Illustratøren har en mastergrad i illustrasjon fra Kingston University i England.

I tillegg til hederen og æren som prisen fører med seg, får illustratøren også 350.000 danske kroner i prispenger.