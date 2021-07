Vinterveiens helter

FILM: Klisjeene står i kø, og du blir ikke overrasket en eneste gang. Men dette er gode greier om ekte mannfolk av begge kjønn.

Liam Neeson og Amber Midthunder håndterer trekkvogner, is og skurker på eksemplarisk vis.

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

The Ice Road. Med Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne, Holt McCallany og Amber Midthunder. Regi: Jonathan Hensleigh. USA 2021. 12-årsgrense.

OK, la oss gå rett på sak:

Lastebilsjåføren Mike (Liam Neeson) har et ansikt hugget ut av stein, og han snakker med nevene.

Men han er snill også – for broren (Marcus Thomas) er mentalt skadet krigsveteran og trenger ei hand å holde i. TIlfeldigvis er veteranen også verdens beste bilmekaniker, eller deromkring.

Tantoo (Amber Midthunder), som også håndterer svære kjøretøy, er amerikansk urbefolkningsaktivist som aller helst vil kaste hvite folk ut av Nord-Amerika. Muligens vil hun også ha ut svarte, men det forblir litt uklart.

Uansett: Sammen med Goldenrod (Fishburne) skal de redde arbeidere som er stengt inne i en gruve i vinterfrosne Canada. Dermed må de kjøre over islagte sjøer litt for langt utpå vårparten. Men det er ikke bare naturen de kjemper mot: Her er onde kapitalister som gjør hva det måtte være for å redde sitt eget skinn.

Nåja, det er nok aller mest naturen de kjemper mot, og klokken, selvsagt, som i actionfilmer flest. Luften er nemlig i ferd med å brukes opp der inne i fjellet, og sannelig er en av de innestengte arbeiderne aktivistens halvbror. Hun har altså ikke bare pengene å jobbe for, hun vil berge den eneste som virkelig betyr noe for henne, eller noe sånt.

Hvorfor trenger vi en håndfull sjåfører for å hente arbeiderne ut av fjellet?

Enkel forklaring: En svær borekrone kan trenge gjennom slik at de 26 arbeiderne kan berges. Men den kronen finnes ikke ved gruvene, den er minst et døgn unna, og våre litt skakkjørte helter påtar seg oppgaven med å frakte utstyret nordover.

Her snakker vi altså om barskinger som kunne fått egne tv-serier (Ødemarkens menn, Vinterveiens helter, Livsfarlig last, her er det bare å gønne på), og de håndterer minusgrader og hestekrefter og sabotasje og issprekker og tjukke vaiere i scene etter scene. Av og til har de beundringsverdig god tid, men stort sett følger filmen en ganske enkel, ryddig og stram logikk - og det er faktisk ikke alltid tilfelle i denne sjangeren.

I tillegg er bildene mektige; stortslåtte vinterlandskap fra start til mål, fulgt av patostung musikk bare for å understreke at dette er menneskets kamp mot kreftene.

Underholdende? Definitivt.

Tankevekkende? På ingen måte.