90-tallet i retur

Horse Jumper of Love er fra venstre bassist John Margaris, vokalist og gitarist Dimitri Giannopoulos og trommis Jamie Vadala-Doran.

Horse Jumper of Love: «The natural part» (Run For Cover/Playground)

Sjangeren slowcore døde ut med 90-tallet. Trodde man.

I 2013 fant tre karer sammen i Boston. Debuten fikk en blandet mottakelse, men sangene har siden nådd noen millioner avspillinger. Slowcore er offisielt tilbake, noe som førte til en gjenforening av bandet Duster i 2018. Hva er så slowcore?

Det ligger i navnet. Det går seint og nedstrippet. Tekstene er ofte depressive, en arv fra forgjengeren sadcore på 80-tallet. Hos Horse Jumper of Love finner stemmen til Dimitri Giannopoulos en fin balanse med gitar og trommer. En cello er på besøk, og de lukter på flere 90-tallsband.

Deres tredje album utvider bandets horisont, spennende fra akustiske «I put a crown on you» til støyende «Sitting at the porch at night». Den første lett å fordøye, den andre langt verre. Uansett kryper albumet sakte under huden på en tålmodig lytter, som seg hør og bør i denne sjangeren.

Beste spor: «Snakeskin», «Ding dong ditch», «I poured sugar in your shoes».