Mye Matrix-moro for fansen

Å se den nye Matrix-filmen er som å være på en ganske vellykket gjenforeningsfest.

Carrie-Anne Moss og Keanu Reeves er tilbake i «The Matrix Resurrections».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

The Matrix Resurrections

Skuespillere: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith. Sjanger: Action / Sci-Fi

Regi: Lana Wachowski. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere 25. desember.

Og i likhet med andre gjenforeningsfester, er ikke denne noe man bare kan ramle inn på uten å ha en god grunn. Lana Wachowskis nye film forutsetter at du kjenner den foregående trilogien godt, og det skader selvsagt ikke om du også tilhørte den første filmens trofaste fanskare. Her er det nemlig så tett mellom referansene og tilbakeblikkene at man knapt rekker å tenke «metanivå» før det neste dukker opp.

Da «The Matrix» kom for 22 år siden, var den nyskapende både innenfor de rent teknologiske aspektene og som historie. Relevansen har ikke akkurat blitt mindre i løpet av de to tiårene som har gått. Det er lett å tenke på det mange har sagt om Facebook og andre populære apper og sosiale medier: Hvis tjenesten er gratis, er det du som er produktet.

Når vi møter Matrix-universet igjen, har algoritmene fortsatt makten. Thomas Anderson/Neo (Keanu Reeves) er gjenopplivet på et eller annet vis, han er i hvert fall sjefutvikler i et spillselskap som har laget en populær trilogi. Gjett hva den heter. Dette grepet gir imidlertid filmen mulighet til å låne friskt fra forgjengerne, både gjennom bilder og rekonstruksjoner.

Thomas er deprimert, ensom og kjenner på en tomhet, både i livet og på jobben. Det eneste lyspunktet er den kvinnen han sporadisk får øye på på kaffebaren han frekventerer, Tiffany (Carrie-Anne Moss), som det er noe kjent med. Han får bare ikke helt tak i hvor han har henne fra, og hun ser ut til å slite med det samme. Hver dag er ellers en repetisjon av den forrige, helt til sjefen hans gjør oppmerksom på at utgiveren Warner Bros ønsker seg et nytt spill, basert på den opprinnelige trilogien. Ja, jeg sa jo at det var ganske meta.

Men motstandskampen er ikke over selv om helten har resignert og blitt lullet inn i en falsk virkelighet nok en gang. Gjennom mange års hardt arbeid har både gamle figurer og nye bekjentskaper klart å finne fram til Neos plassering i den digitale labyrinten, og når han bytter ut de blå pillene han får av psykologen med en rød, er vi tilbake i den virkeligheten vi ble kjent med i Wachowski-søsknenes opprinnelige filmer.

Det er kanskje ikke grensesprengende originalt lenger, og det handler vel mye om å lene seg på det arbeidet som har blitt gjort tidligere. Actionscenene er ikke verst, men heller ikke de framstår som like originale som i gamle dager. Etter den ganske forglemmelige avslutningen på den opprinnelige trilogien, framstår dette imidlertid som en liten opptur, med et hint av friskt pust. Det er også en slags kjærlighetshistorie i bånn, som sitter fint mellom alle de godt koreograferte kampscenene og de spektakulære dataanimasjonene.

Gjenforeningsfester kan som kjent være litt slitsomme og kjedelige hvis man er uheldig. Men det kommer selvsagt an på hvem du gjenforenes med. Og noen ganger kan man til og med bli positivt overrasket. Se ikke bort fra at Matrix-festen vil bli av det sistnevnte slaget.

