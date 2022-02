Kvifor let Gud dei unge døy?

Ulla Svalheim er kritiker og redaktør for BLA, Bokvennen Litterær Avis. Til troende er hennes første roman.

Leif Tore Sædberg

Då eg var i slutten av tenåra, døydde ein ven av ein ven av meg på tragisk vis. Då eg tenkte tilbake på hendinga nokre år seinare, kopla eg på mystisk vis denne hendinga til minnebilete frå OL-semifinalen i fotball mellom Brasil og Nigeria, som må ha gått føre seg på omtrent same tid. Eg grunna djupt over denne pussige, smått absurde, mentale koplinga. Tenkte alvorsame, filosofiske tankar om at «dette må vel bety noko»?

Ei tid seinare lufta eg desse tankane til ein kamerat eit stykke utpå kvelden. Han lytta middels interessert til utlegninga om kva denne koplinga måtte bety, trekte så på akslene og repliserte, lakonisk og punkterande: «Tja, spelte ikkje du fotball med han fyren som barn då»?

Truleg hadde han rett. Det var ein teknisk assosiasjon hjernen gjorde. Ikkje meir, ikkje mindre.

Mange fleire år seinare, når eg les Ulla Svalheims (f. 1991) debutroman, kjem denne minnekonstruksjonen fram i medvitet igjen. For i «Til troende» er det nettopp ein tenåring som på tragisk vis døyr, her i ei mopedulykke. Kva meining kan der vera i slikt?

Hovudpersonen, 16 år gamle Bie Veronika, gjer seg sine tankar, inspirert av bi-jobben på kyrkjegarden og religiøsiteten til foreldra. Denne grublinga er likevel berre ein del av ei lengre, religiøs søking hjå 16-åringen. Ho vil gjerne tru på Gud, men klarer det ikkje heilt. Innimellom skiftar perspektivet over til eit anonymt «jeg», som observerer Bie Veronika i enkelte av kvardagsscenane og verkar å vera svært godt informert.

Forfattaren får fram 16-åringen sine tankar på ein måte som verkar rimelege og truverdige ut frå alderen. Samstundes er dette noko av veikskapen ved romanen: refleksjonane til ein tenåring kan bli noko innlysande og sjølvsagte for ein vaksen lesar i lengda. Ein kjenner seg innimellom som ein ufrivillig tilskodar i ei konfirmasjonsundervising eller ein KRL-time, der eit «case» belyser ei problemstilling pedagogisk overtydeleg.

Meir schwung er det over den anonyme «jeg»-forteljaren, og det er pussig at ho ikkje får meir plass i romanen. Sistnemnde har langt meir intensitet og kraft i forteljemåten enn den noko blasse og pistrete Bie Veronika.

Denne vekslinga mellom perspektiva skapar likevel ei viss spenning. Forfattaren skal dessutan ha ros for å våga å gå laus på problemstillinga «meininga med livet» og for å vera kortfatta. I tillegg til eit nokså originalt temaval; det er i dag ikkje så ofte ein høyrer kristne perspektiv i det norske, offentlege rommet, særleg ikkje frå ungdommar.