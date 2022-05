Odelsjenta som ikke ville dyrke jorda

BOK: Galskap og friske jenter fra Rogaland burde alltid vært nok. Men nei.

Kristin Auestad Danielsens bok er vittig og viser vanskelige valg. Men den holder ikke helt inn.

Steinar Brandslet

Kristin Auestad Danielsen: «Du er bonde». Roman. 153 sider. Samlaget.

Kjære Kristin Auestad Danielsen. Vær så snill. Ikke ødelegg boka ved å ta akkurat det grepet mot slutten. Men du gjør det. Hvorfor gjorde du det?

Til å begynne med og til et langt stykke over midten er Danielsens «Du er bonde» så vittig og menneskevarm at jeg fingrer med alskens prikker på terningen. Gliset kommer gjenkjennende når handlingen er lagt til Rogaland. Men det er ikke derfor åpningen er så god.

Året er 1997, og to 18 år gamle odelsjenter fra Gjesdal er bestevenninner. Beilere har de begge nok av, for mannfolkene brisker seg i håp om å få smelt på jentene noen unger og ta over driften av gårdene. Odelsrett er for mannfolk, må du skjønne. Men jentene bare flirer av dem.

Venninnene ser de samme seriene og filmene, synger de samme 90-tallssangene og går på de samme festene, men er helt forskjellige i synet på gårdsdriften. Den ene vil dyrke og sprenge og grave og drenere og skaffe mat til folk og gjøre som generasjonene av slitere før henne. Hun er bonde, og det er som det skal være.

Den andre er fortelleren. Hun vil heller tømme potetgull i fjeset foran tv-en og kanskje kose litt med gammelkua. Helst vil hun plante trær, for en gang vokste eikeskogene tett i Sør-Norge, men bøndene solgte dem billig til utlendinger som bygde byer og skip.

Begynnelsen er friskt jordnær. Men snart går det helt over styr, og virkeligheten sklir kanskje over i drøm og magi, og kanskje ikke. Begge jentene elsker jorda si, men den ene elsker tradisjonene, den andre uberørt natur.

Danielsen er også dikter og dramatiker. Det vises, og jeg blir så glad når hun skriver kortfattet og liketil og jentene fører så naturlige samtaler. Sånn er Danielsen et forbilde. Lenge tenker jeg at jeg skal lese alt hun har skrevet og sende forlaget begeistret julekort hvert år fra nå av. Men så er det ikke helt sånn lenger.

For kaoset av ord og handling blir litt i overkant etter hvert. Da blir smilet mer vridd. Noen sider før slutten kommer grepet som aldri var varslet, men som vi ventet på likevel. Au.