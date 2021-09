– Vi er ikke beskyttet av noen!

Maria Drangeid kommer «hjem» til Rogaland Teater med en forestilling om tvillinger og grusomheter. Samtidig streikes det utenfor dørene.

Kasper Skovli Botnen og Mari Strand Ferstad spiller tvillingene som må finne en vei gjennom omsorgssvikt og ensomhet i «Tvillingenes dagbok».

Det er 63 skritt fra scenen ut til de fire som sitter streikevakt utenfor Rogaland Teater. mer om det siden. Først trør vi inn i et alarmrødt rom, fullt av skrot. På scenen står Kasper Skovli Botnen og Mari Strand Ferstad og lager en skog. De to spiller et forsømt tvillingpar som må manøvrere og overleve i en verden der voksne ikke gjør det voksne bør gjøre.

– Vi er ikke beskyttet av noen!, roper en av tvillingene, før de begynner å fortelle fra dagboken sin.

De begynte å ta livet av dyr for å ha noe å spise. Så drepte de flere dyr, uten at de skulle spises.

– Det er kanskje ikke en lys forestilling, men det er en veldig interessant historie om blant annet sannhet, ensomhet og omsorgssvikt, sier Maria Drangeid.

Hjemmedebut

Drangeid er fra Stavanger og er nyutdannet teaterregissør Teaterhøgskolen. Hun er kunstnerisk leder i teaterkompaniet MÅGÅ. Stavanger-publikummet kjenner henne også som drivkraften bak friteatergruppen Vrangforestilling. I scenekunstsfæren har hun vært «en å følge ekstra godt med på». «Tvillingenes dagbok» blir hennes første regijobb på institusjonsteater.

– Jeg er vant med å ha 4–5–6 roller i produksjonene, alt fra regi til søknadsskriving og kaffekoking. Nå kan jeg endelig konsentrere meg om én oppgave, sier Drangseid, som er et ektefødt teaterbarn av Barne- og ungdomsteatret.

Maria Drangeid er fra Stavanger, har flyttet tilbake til Stavanger og har jobbet mye i Stavanger. «Tvillingenes dagbok» er likevel regidebuten hennes ved Rogaland Teater.

Hennes første forestilling på Rogaland Teater går løs på spørsmål som disse: Hvordan kan barn overleve i en verden hvor barndom ikke finnes? Og hva skjer med oss mennesker når omstendighetene blir uutholdelige?

Mørk klassiker

Agota Kristofs roman «Tvillingenes dagbok» kom ut i 1986. Boken har fått status som en moderne klassiker. Tvillingene Lucas og Claus vokser opp i et krigsherjet land. På grunn sult og nød i byen blir tvillingene sendt til bestemoren på landet. Hverdagen preges av omsorgssvikt, overgrep og voksne som på ingen måte er slik voksne skal være.

I mangelen av orden og autoriteter gjør folkene rundt tvillingene omtrent som de vil. Lover og prinsipper, empati og solidaritet er fremmedord. Her skal tvillingene leve, i en verden som krever at de herdes og gjør ting som under andre omstendigheter hadde vært utenkelige. For å holde ut grusomhetene i de voksnes verden, går tvillingene straks i gang med denne herdeprosessen. De trener seg opp i å tåle fysisk og psykisk smerte, gå sultne, å være blinde, stumme og døve og i å holde ut smerte på alle vis. Lucas og Claus må også utføre grusomme handlinger. Det eneste de to ikke holder ut, er å bli skilt fra hverandre.

Ikke muntert, kanskje, men absolutt et interessant utgangspunkt for en teaterregissør.

– I romanen er det mange personer med, men i vår versjon er det bare de to. Tvillingene er veldig opptatt av sannhet. Alt som står i dagboken de forteller fra skal være sant. Samtidig er det tvillingene som velger hva som skal være med, og hva som ikke fortelles. De utelater en del, og det gir oss noen visuelle teatermuligheter som vi kan bruke, sier Drangeid.

Drangeids regidebut skjer altså mens dele av teateret står utenfor og streiker.

– Jeg støtter de som streiker. Samtidig er jeg glad for at jeg kan gjennomføre institusjonsdebuten min, med publikum i salen. Å jobbe på Rogaland Teater denne perioden har vært helt fantastisk.

Varsler opptrapping

63 steg senere er teatervirkeligheten en helt annen. 30. september blir det tvungen mekling i kulturstreiken. Da har konflikten vart i fire uker. Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp. Da går 249 nye kulturansatte ut i streik. Hovedscenen på Rogaland Teater er i praksis stengt for publikumsopplevelser, men det er tilnærmet vanlig drift på de mindre scenene.

Åsmund Skretting Austvoll og Kari Helene Gryte er streikevakter utenfor Rogaland Teater. Partene i streiken er kalt inn til mekling torsdag.

Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp. Da går 249 nye kulturansatte ut i streik og øker antallet streikende til 805. Ingen flere blir tatt ut i Rogaland, men Den Norske Opera & Ballett i Oslo og Kilden og Kristiansand Symfoniorkester blir rammet.

Creo, Fagforbundet og NTL krever en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. Siden kvinner lever lenger enn menn, og derfor må spre pensjonen over flere år, krever organisasjonene en justering som tar høyde for nettopp dette.

Motparten mener pensjonen er både god og nøytral, og der står saken, før torsdagens mekling.

– Vi vil helst på jobb på fredag. Jeg håper at arbeidsgiver forstår at de ikke har en god sak. Samtidig er vi klare for å ta saken videre og fortsette streiken, sier Creo-tillitsvalgt Åsmund Skretting Austvoll.

På fredag har streiken vart i fire uker. De fagorganiserte er klare til nye uker, dersom det må til.

– Pensjon er en ekstremt viktig sak. En kjønnsnøytral og rettferdig pensjon bør være en selvfølge i det norske arbeidslivet, sier Skretting Austvoll.

«Tvillingenes dagbok» skal – etter planen – ha premiere på intimscenen ved Rogaland Teater 7. oktober.