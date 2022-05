Ferskt & Frekt: Den beste musikken nå

Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: Hey Love - Oh no

I don’t respond very well to being emotional, synger Hey Love. Et liten gullkorn der. Lekne, småharde synther under kontrasterende blåøyde stemmer og skarpe ord. Jazzy synth-pop for lettbeinte kvelder.

Leif Tore anbefaler: Harry’s Lirekasse - Svanesang

Veteran-alarm! Stavanger-rock-alarm! Harry’s Lirekasse har fått med seg Armar & Bein-vokalist Bjørn Inge Kristensen på en bittersøt, vemodig sak om levd liv, valg som er tatt og veier livet tok. Ekstremt umoderne, men dette kiler oss som liker Stavanger-klassikere akkurat på de rette stedene.

Tor-Arne anbefaler: Misty Coast - Brainchild

Etter tre album er det ikke lengre behov for ymse referanser til slitne indieband du sikkert ikke har hørt om for å forstå hva bergensbaserte Misty Coast driver med her. De gjør jobben for deg, og moser alt du trenger å vite i et seigt, svingete og superb stykke popkunst på to minutt og trettien sekund. Er det her vi skriver «godt jobba»? Ja, det er det.

Stella anbefaler: Amanda Tenfjord - Plans

Etter Eurovision-suksessen har Amanda Tenfjord sluppet nok en popperle: «Plans». Om hvordan folk som er nære kan drifte fra hverandre og hjertevondt. Litt Lorde, litt Birdy. Nydelige strykere og tangenter i et svevende og melankolsk arrangement.

Leif Tore anbefaler: Beharie - Love Me

Vår Spellemann fra Hana fortsetter imponere, og «Love Me» er kanskje hans aller beste låt til nå. Rolig, melodiøs med akkurat passe knirk, før sangen sklir ut i perfekt, sløy retro-soul. Topp, topp stemning! Blir det laget en bedre låt enn denne i 2022? Jeg tviler.

Tor-Arne anbefaler: TØFL - Dusjen

Endelig stiger temperaturen igjen i bandet som skapte vide krusninger med EPen «Eg ska» i 2018. TØFL flekser både nerve og tempo, og det andre singelslippet siden romjulen hinter om at Tore Renberg endelig skal få albumet han (og mange andre) har ventet så altfor lenge på. «NÅR SKJER DET?» spør vi på vegne av folket. Håper på snarlig svar.

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

