Krigsherjede Ukraina seiret i Eurovision

Ukraina og bandet Kalush Orchestra vant som ventet Eurovision-finalen lørdag. President Volodymyr Zelenskyj sier han vil arrangere neste års finale i Mariupol.

Frontfigur Oleh Psiuk i Kalush Orchestra med trofeet.

NTB-Alexander Vestrum

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukraina gikk rett til topps på spillselskapenes lister etter den russiske invasjonen i slutten av februar og har ligget der siden. Det var Kalush Orchestra og låten «Stefania» som sørget for seieren.

– Takk så mye. Dette er for alle ukrainere. Leve Ukraina, sa rapper og frontfigur Oleh Psiuk – før bandet gikk på scenen for å framføre vinnerlåten igjen.

Psiuk, som er lett gjenkjennelig med sin rosa bøttehatt, takket alle som stemte på dem.

– Denne seieren er veldig viktig, spesielt i år. Tusen hjertelig takk. Ære til Ukraina, sa han etter seieren.

Rekordmange folkepoeng

Lysshow med de ukrainske flaggfargene under Kalush Orchestras Eurovision-framføring.

Ukraina lå på fjerdeplass med 192 poeng da fagjuryenes poeng var fordelt. Da ledet Storbritannia. Men et rekordhøyt antall folkestemmer – 439 poeng – sørget for at ingen kunne gjøre noe med det ukrainske folk-rap-bandet.

Etter Ukraina fulgte Storbritannia, Spania, Sverige og Serbia.

Storbritannia oppnådde sin beste plassering på 20 år, ifølge BBC, mens Tyskland på sin side havnet til sist av de 25 landene som deltok i finalen.

Norsk-gresk åttendeplass

Norsk-greske Amanda Tenfjord representerte Hellas, som endte på åttendeplass. Hun fikk 158 poeng av fagjuryene og 57 poeng fra folkejuryene – til sammen 215 poeng.

Norges bidrag, Subwoolfer, ble nummer ti. Av totalt 182 poeng kom 36 fra fagjuryene og 146 fra folkestemmer.

Tsjekkia, der to av tre medlemmer i We Are Domi er nordmenn, endte på 22. plass.

Nærmere 200 millioner seere har fått med seg årets Eurovision-konkurranse, opplyser Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). Arrangementet nådde også millioner på Tiktok og ble for første gang sendt YouTube.

Kalush Orchestra viser fram trofeet som er beviset på finaleseieren i Eurovision Song Contest.

Zelenskyj vil arrangere finale i Mariupol

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var raskt ute med å gratulere Kalush Orchestra med seieren.

– Vårt mot imponerer verden, musikken vår erobrer Europa. Neste år skal Ukraina være vertskap for Eurovision, skriver den ukrainske president på Telegram.

Han viser til at det er tredje gang landet vinner sangkonkurransen, og at det nok ikke blir den siste.

– Vi skal gjøre vårt beste for å en dag å være vertskap for deltakerne og gjestene til Eurovision i ukrainske Mariupol. Fritt, fredfullt og gjenreist, skriver Zelenskyj videre.

Kulturminister Oleksandr Tkatsjenko sier han allerede har begynt å tenke på mulige steder Eurovision kan arrangeres i 2023, melder nyhetsbyrået DPA.

Norges stilte med Subwoolfer og «Give That Wolf A Banana».

I samtale med kringkaster

Martin Österdahl, toppsjefen for Eurovision Song Contest, gratulerer Ukraina med seieren og en fantastisk opptreden. Nå starter planleggingen for 2023 med vinner-kringkaster UA: PBC, opplyser han.

– Det er helt klart noen spesielle utfordringer i det å være vertskap for neste års konkurranse, sier han.

Det er uklart om Ukraina vil være i stand til å avholde neste års finale.

– Men som alle andre år gleder vi oss til å diskutere alle krav og plikter som følger med å arrangere konkurransen med UA:PBC og alle andre involverte for å sørge for at vi har et passende opplegg for den 67. utgaven av Eurovision Song Contest, fortsetter Österdahl.

– Vær så snill, hjelp Ukraina

Norsk-greske Amanda Georgiadis Tenfjord representerte Hellas.

I Eurovision-finalen kom Kalush Orchestra med en bønn om hjelp til hjemlandet.

– Vær så snill, hjelp Ukraina og Mariupol. Hjelp Azovstal nå, sa frontfigur Psiuk etter framføringen.

Det var en stund usikkert om appellen om å hjelpe soldatene som er innesperret i stålverket Azovstal, kunne føre til diskvalifisering.

– Vi forstår de dype følelsene rundt Ukraina for øyeblikket og anser kommentarene fra Kalush Orchestra og andre artister som uttrykker støtte til at det ukrainske folk som humanitære snarere enn politiske i natur, skriver EBU til blant andre VG og nyhetsbyrået DPA.

Takk fra innesperrede soldater

Casper Bjelland Hatlestad (til venstre) fra Stavanger, Benjamin Rekstad fra Nesodden og tsjekkiske Dominika Hašková utgjør bandet We Are Domi, som stilte for Tsjekkia i Eurovision Song Contest.

Azov-bataljonen, som er blant de om lag 1.000 soldaten som fortsatt er innesperret og omringet av russiske soldater, er takknemlig for støtten, melder nyhetsbyrået AP.

Fra tunnelene under det enorme industriområdet sendte de følgende melding på Telegram: «Takk for støtten Kalush Orchestra! All ære til Ukraina!»

Havnebyen Mariupol har gjennomgått de verste ødeleggelsen siden krigen startet og har i ukevis blitt bombet til ruiner. Russland forsøker å sikre seg en landbro mellom separatistkontrollerte Donbas til Krim-halvøya, som ble annektert i 2014.