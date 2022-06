Etter 1000 nei fikk hun endelig ja

Cesilie Kverneland er av de fem utvalgte som får arbeidsstipend av Stavanger dette året. Pengene skal brukes til å skape mer dansekunst.

I vinter fryktet Cesilie Kverneland at dansekarrieren kanskje var over. Men så dukket det opp et svar.

