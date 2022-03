Herlig lyd

Deilig lyd og en førsteklasses vokalist. Det holder.

Band of Horses er først og fremst Ben Bridwell, lengst til venstre.

Geir Flatøe Journalist

Publisert:

Band Of Horses: «Things are great» (BMG)

Det er gått seks år siden forrige album fra Ben Bridwell og gjengen, og gitarist og bassist er byttet ut. Kompisene Jason Lytle, Dave Fridmann og Dave Sardy er hentet inn som medprodusenter, pluss lokale Wolfgang Zimmermann fra byen Charleston.

Overraskende nok har endringene ført Bridwell flere skritt tilbake. Alt her kunne fått plass på debuten «Everything all the time» fra 2006, uten at de forsøker å lage en ny «The funeral». «Lights» og «In need of repair» nærmer seg riktignok stadionrock, men uten at siste gir legges inn.

«Crutch» ligner The Cure, og basisen på platen en følsom stemme smurt ut over en vegg av skurrende gitarer. Bridwell synger om følelser og om vennskap som er gått tapt og nye som er knyttet.

Han avslutter med «Coalinga», om en biltur han foretok for magasinet «Filter» i 2007 – en artikkel der platetittelen stammer fra. Ikke de himmelstormende sangene altså, men generelt en nydelig plate å lytte til.

Beste spor: «Warning signs», «In the hard times», «Lights», «Coalinga».