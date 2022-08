Kor e’ alle helter hen?

KRIM: «Kor e’ alle helter hen?», sang Jan Eggum. Det jeg lurer på med denne krimromanen er: Hvem skal vi heie på?

Australske Garry Disher har mottatt mange priser for sine krimbøker.

Garry Disher: «Kittyhawk savnet». Penisula-serien. Oversatt av Morten Hansen. 302 sider. Aschehoug.

Førstebetjent Hal Challis baler med to mord; hvem er «flyteren», den ille tilredte kroppen som ble funnet i sjøen, tynget ned av et anker? Og hvem drepte og kvittet seg med liket av to år gamle Jasmine Tully? I tillegg sliter Challis med privatlivet, han er kjæreste med lokalavisredaktøren Tessa, men samtidig ikke skilt fra kona som planla å drepe ham, hun ringer stadig fra fengselet.

Forfatter Garry Disher er Australias krimkonge, han har fått tjukt med priser både i hjemlandet og i Tyskland. I Norge ble han først introdusert i januar, med «Dragemannen». «Kittyhawk savnet» er andre bok i serien om Mornington-halvøya, et australsk ferieparadis som flyter over av guffen kriminalitet.

Seriens fortellinger danner biter i en mosaikk, som til sammen blir til bildet av et helt samfunn. Politifolkene kommer borti de samme kriminelle gang på gang, det er familier som livet har fart hardt med, de er fattige og sliter med rusproblemer. Purker og skurker er alle innvevd i det samme lokalsamfunnet, barna deres går på skole sammen. Slikt er sjelden å lese om.

Hvis noen hadde skrevet like gode krimbøker om et område eller by i Norge, ville vi hedret vedkommende kraftig. For Disher er dyktig, han disker opp med gode miljø- og menneskeskildringer, vi ser det for oss. Handlingen er troverdig og menneskene er menneskelige.

Men hva er hovedgrunnen til at vi leser romaner? Jeg liker i hvert fall å føle med og identifisere meg med hovedpersonen. Det er litt vanskelig med Hal Challis. Han er ikke en super-tydelig figur, à la Jack Reacher eller Harry Hole. Challis er derimot tvilende og trist: «Veldig få la merke til at han var anspent, som om han bar på en knute av sterke følelser, og solbrillene skjulte det typisk slitne, avmålte og tvilende draget i ansiktet hans».

De andre politifolkene er heller ikke helter, og fulle av feil; Pam kan ikke styre penger, og kommer derfor i klørne på en lånehai, Scoobie er altfor følsom for politiarbeid, Ellen stjeler tjuvgods og bølla Tankard svikter totalt når han endelig får sjansen til å trekke våpen og skyte flatt. Så hvem skal vi heie på?