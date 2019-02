Christian André Pettersen, kjøkkensjef på Mondo i Sandnes, fikk bronse i Bocuse d’Or, ofte kalt «VM for kokker». Hvorfor har Norge, med våre kjøttkaker og fårikål, flest medaljer av alle i denne konkurransen? Og får vi bedre mat på norske restauranter av at kokkene gjør det godt i denne konkurransen? Aftenbladets Kine Hult kommer rett fra Lyon for å snakke om kokkekamp og effektene av nok en toppkokk fra vårt distrikt.

Vi snakker også om jury-ordningen i norske rettssaler. Saken mot politimannen Eirik Jensen ble den siste der «likemenn» dømte en tiltalt. Men kjennelsen de kom fram til ble satt til side av fagdommerne. Hvem tjener - og hvem taper - på at det sitter vanlige folk i juryen? Trenger vi jurister, eller kan bønder, lærere og ingeniører gjøre en like god jobb i rettssalen?

Nå legges hele ordningen om, og Aftenbladets gravejournalist Hans Petter Aass forteller hvorfor.

Kunst kan være vanskelig. Jan Zahl og Leif Tore Lindø diskuterer hvorfor man noen ganger føler seg dum på kunstutstilling, på kino eller på konsert. Når du setter deg på et kunstverk du tror er en stol, eller ikke vet om bandet har begynt å spille, er det kunstneren eller du som har gjort noe galt?

