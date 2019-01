Mer sannsynlig at teateret blir i Kannik

Kun rissing i steintavlene mangler, men absolutt alt tyder på at Nye Rogaland Teater havner på dagens teatertomt i Kannik.

– Vi har ikke konkludert, men jo, Akropolis-alternativet får stadig mer vind i seilene. Det er mange gode grunner til å bli, særlig når vi kan jobbe tett med museet, sier Thomas Bendiksen, prosjektleder for Sceneskifte, Rogaland Teater byggeprosjekt.

Rogaland Teater og Museum Stavanger har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon». Det betyr at sannsynligheten for at et nytt teater blir liggende i Kannik øker enda litt til. De siste årene har flere steder blitt nevnt som aktuelle plasseringer, men nå kryper en løsning der teateret ligger i dag stadig nærmere.

Samtidig med at Akropolis-alternativet nå ses nøyere på, vil Stavanger kommune ta en runde for å kartlegge andre aktuelle tomter.

– Vi må ha muligheten til en plan B. Dagens tomt har begrensinger. Under oss er Ryfast-tunellene. Det vil være begrensinger i høyden. I holder til i et tett trafikkert område. Å bygge her har blitt mer aktuelt, men vi vil vite hvilke andre tomter som finnes, og hvilke som ikke er aktuelle, sier Bendiksen.

Teaterets mål er å ta i bruk et nybygg i 2025.

Flere peker på Kannik

Rogaland Teaters konseptvalgutredning (KVU) fra 2017 anbefalte et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter.

Kvalitetssikringen (KS1) fra 2018 støtter samme konsept og anbefaler teatret å utrede mulighetene for å realisere et nytt teaterhus på eksisterende tomt.

Arkitekt Alexandria Algards har også undersøkt hva som er mulig å gjøre og bygge der teateret ligger i dag. Svaret er at teateret må ha mer plass enn dagens tomt, og i tre himmelretninger blir det svært vanskelig å bygge uten å gjøre drastiske inngrep i veinettet. Men mot sør er det muligheter, dersom man samarbeider med Museum Stavanger.

Pål Christensen

Ferdig i mai

Også museet har plater om utvidelse, og sakte men sikkert har de to slått sine pjalter sammen. Arkitektkontoret Helen & Hard skal nå ta begges visjoner og romprogram og ønsker og tanker og finne ut hva de kan få til sammen. Kan de dele noen bygg? Kan de ha felles publikumsarealer? Hva kan de tjene på å bygge og utvide sammen?

Fire hovedpunkter skal utredes:

Tomteutnyttelse og funksjonalitet

Forholdet til antikvariske verdier

Estetikk

Byutvikling

Studien til Helen & Hard skal være ferdig i mai 2019 og kunne danne grunnlag for en eventuell arkitektkonkurranse.