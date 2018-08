Travel haust på Kåkå

– Hausten er mykje travlare for oss enn våren, med festivalar, temaveker og samarbeid med Kapittel, Schizofrenidagane og Norsk faglitterær forfattarforeining, seier Kåkå-sjef Jan Inge Reilstad, ganske ferskt heimkomen frå Arendalsuka.

– Me hadde ikkje vore i Arendal før, og var nysgjerrige. Kåkå har jo ein ambisjon om å vera nasjonale, er det allereie med vår nasjonale pris og Kåkånomics. Men Arendal handlar mest om lobbyisme og nettverking, og er noko anna enn det me driv på med. Me får sjå om me kjem tilbake med eit eige opplegg der neste år, seier Reilstad.

Startar med terror

Kåkå startar haustsesongen 5. september med fire temadagar om terror, med dei tidlegare Aftenblad-medarbeidarane Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen som gjesteredaktørar.

Seinare i september blir Kåkå éin av debattarenaene under Kapittelfestivalen, som i år har samhald som tema.

Så blir det blant anna vestlandsmeisterskap i poesislam i oktober, før Kåkås storsatsing Kåkånomics går av stabelen for andre gong frå 17. oktober. Då Kåkå lanserte Norges - og Nordens - første økonomifestival i fjor, sette Reilstad det han meinte var eit hårete mål om 2000 besøkande. Eit mål Kåkås medstiftar og -finansiør Kristoffer Stensrud meinte var heilt urealistisk. Fasiten viste over 4000 besøkande.

Nå er den langsiktige målsetninga at Kåkånomics skal vera for økonomiinteresserte det Arendalsuka er for politisk interesserte.

Langsiktig strategi

– Me har ein langsiktig strategi om å ta økonomi til Stavanger. Trondheim har festival om vitskap, og har på kort tid løfta det opp til eit nivå der nasjonale massemedium er interesserte. Det potensialet og dei ambisjonane har me også.

– Kva lærte de av Kåkånomics 2017 som de gjer likt og annleis i 2018?

– Me traff hoppkanten i fjor og landa veldig godt. Både når det gjeld omfang, deltakarar og publikum. Me kjører fire dagar, meir bør det ikkje vera. Me fortettar folkeprogrammet på kveldstid, som er det viktigaste - med rundt 60 arrangement. Me har ein avtale med MS Sandnes, som ligg nede ved Tollboden. Det blir festivalscener gjennom Øvre Holmegate og Fargegata, så sjølv med stavangervêr, blir det lett for publikum å gå frå scene til scene. Og så utvidar me endå meir på lørdag, skal også treffa dei som ikkje visste dei ville sjå oss. Så har me stort fagseminar i tillegg. Alt ser lovande ut.

Kåkå-hausten er så og seia ferdig programmert, sjølv om alle arrangementa ennå ikkje er lagde ut på Facebook eller nettsidene.

– Det er fullt opp, med program nesten kvar veke før me avsluttar med sakprosafestival før jul, seier Reilstad.

Framtida

– Har de full kontroll på finansiering og framtida dykkar?

– Me er avhengige av støtte for å kunna driva dette. Me har plass til ein sponsor og to til til Kåkånomics - så her er det første mann til mølla. Stavanger kommunen behandlar søknaden vår om støtte i desse dagar. Me har søkt om 350.000 kroner, rådmannen har innstilt på 200.000. Det ville hjelpa. Me håper Kverulantkatedralen er noko byen stiller seg bak, seier Reilstad.

Stiftarane i familien Stensrud er likevel framleis dei absolutt viktigaste finansiørane, med over 1/3 av budsjettet i Kåkå.

– Målet vårt er at den andelen skal bli mindre på sikt. Men me har vore avhengige av dei så langt, er svært takknemlege - og håper dei blir med vidare. Søker framleis offentlege instansar som Kulturrådet om å koma inn på deira budsjett. Men sånt tar tid.