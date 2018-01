Billy-skaperen Mort Walker er død

– Mange år før den norske stripeserie-bølgen var Billy et eget humorhefte. Faktisk så mange år at Billy nok var den stripeserien norske serietegnere ble mest eksponert for i sin oppvekst, sier redaksjonssjef Tormod Løkling.

De var ikke alene. Det er anslått at den late soldaten Billy på verdensbasis hadde 200 millioner lesere daglig. Serien startet opp i USA i 1950 og er i dag tilgjengelig i over 50 land.

– Med sine stiliserte, stilsikre tegninger er Billy ikonisk og umiddelbart gjenkjennelig. Interessant nok avfyrte soldatene i Sumpleiren aldri våpene sine.

Mort Walker tegnet ikke lenger Billy, men han overvåket militærstrategien på ukentlige møter. i Norge kommer Billy-bladet ut annenhver uke, har et eget julehefte, samt flere bokutgivelser hvert år.

- Nå må Sumpleiren klare seg uten sin sjefsstrateg. La oss håpe de fortsetter lenge med sitt pasifistiske, late militærliv, men vi på vår side lyser fred over Mort Walkers minne, sier Løkling i en pressemelding fra forlaget.