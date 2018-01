Nytt utendørsgalleri for Nuart

Reklametavlene står på hjørnet der Dalabrekkå møter Østre Ring på Storhaug. Disse to flatene er tidligere brukt til vanlig, kommersielle reklame. Nå er imidlertid reklamen borte. I dag henger det to kunstverk der, begge laget av New York-kunstneren Ian Strange, opprinnelig fra Australia.

Tanken er at Nuart, som nå disponerer flatene, med jevne mellomrom skal bytte ut kunsten. De vil invitere kunstnere til å lage spesifikke verk som egner seg nettopp dette formatet.

– Det er billboards i andre byer som brukes på samme måte i andre byer. Vi vet om prosjekter i Paris og New York som kan minne om dette. Nå ser vi på muligheten for å danne et nettverk der vi kan utveksle ideer og samarbeide om kunsten, sier Martyn Reed i Nuart.

Utendørssupplement

Nuart har nå tre slike reklametavler de bruker til kunst. Den tredje henger på en bygning i Støperigata, ikke langt fra Tou Scene og Ostehuset Øst. Her har de i flere år vist ulike kunstverk, blant annet av Sandra Chevrier og Ian Strange.

Brian Tallman

I gatekunsten er det en retning som handler om aktivisme mot reklame. Noen henger kunst over reklamen, noen lager kunst av reklamen mens andre lager anti-reklame-kunst. Mange av aktivistene og kunstnerne på dette feltet gjør det uten å få tillatelse. Dette er ifølge Reed noe annet.

– Vi bruker disse stedene som et supplement til alt det andre vi gjør. Det er et visningssted tilgjengelig for alle, uten inngangspenger eller galleridører som må åpnes. Og ja, dette er vegger vi har lov å bruke. Men ved å bruke steder som man vanligvis forbinder med reklame er det også en slags kommentar i diskusjonen om hva som skal prege det offentlige rommet og hvem som skal bestemme over det. Da snakker vi ikke bare om debatten rundt kunst i det offentlige rommet, men om alle uttrykk som preger steder folk ferdes.

Brian Tallman

Festival i Aberdeen

For noen år siden ble Nuart kontaktet av representanter for Aberdeen by. De var nysgjerrige på festivalen i Stavanger og ville diskutere muligheten for å gjøre noe lignende i Skottland. Etter noen besøk hos hverandre ble de enige om å starte en Nuart-avlegger i Aberdeen. Første festival ble gjennomført i påsken i fjor.

Rett før jul signerte Nuart en avtale som strekker seg over de neste tre årene. Rundt seks millioner kroner ligger i potten når de planlegger kunstfestival i 2018–2020.

– Utgaven i Aberdeen ligner mye på det vi har gjort i Stavanger i en årrekke. Vi har riktignok ikke en innendørsutstilling slik vi har hatt her i byen, men resten er bygget etter samme modell som i Stavanger, sier Reed.

Andre utgave av Nuart Aberdeen arrangeres 12.-15. april.