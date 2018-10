Bon Jovi til Stavanger

Litt utpå kvelden 8. juni kan opp mot 24.000 publikummere stå på SR-Bank Arena og synge «Livin’ On a Prayer». Da kommer nemlig Bon Jovi til byen for å spille hits fra sin 35 år lange karriere.

Bon Jovi ble startet i 1983 og består av vokalist Jon Bon Jovi (John Francis Bongiovi, Jr), gitarist Richie Sambora, keyboardist David Bryan, trommeslager Tico Torres og nåværende bassist Hugh McDonald.

Verdensnavn

Bandet fikk sin første virkelig store hit med låten «Runaway» i 1984. I 1986 ble Bon Jovi for alvor et verdensnavn da deres tredje album, «Slippery When Wet», kom ut. Bandets fjerde album, «New Jersey», ble også en kjempesuksess da det kom i 1988.

Mellom 1986 og 1995 hadde Bon Jovi 13 Top 40-hits i USA. Av disse var fire nummer en-hits på Billboard Hot 100: «You Give Love a Bad Name», «Livin' on a Prayer», «Bad Medicine» og «I'll Be There for You».

Blant de mestselgende

Bon Jovi har også hatt andre hits som «Wanted Dead or Alive», «Born to Be My Baby», «Lay Your Hands on Me», «Bed of Roses» og «Always».

De er en av de mestselgende musikkgruppene gjennom tidene med over 130 millioner solgte album. Bandet har spilt over 2700 konserter i over 50 land for mer enn 35 millioner fans og ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2006.

Bon Jovi har spilt i Norge flere ganger tidligere, blant annet i Oslo og Bergen i 2013. Han har også vært på talkshowet Skavlan flere ganger, senest for et par uker siden.

Billettsalget starter fredag 2. november.

