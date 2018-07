Frontmann Erlend Hjelvik forlater Kvelertak

Det skriver Erlend Hjelvik på Kvelertaks Facebook-side mandag. Dermed blir det Kvelertak-konsert uten vokalisten og frontmannen på The Tall Ships Races-konserten 28. juli.

– Ingenting er kansellert, sier gitarist Vidar Landa i en knapp kommentar. Både han og Kim Paulsen i plateselskapet Petroleum Records varsler at det vil komme en offisiell pressemelding om Hjelviks plutselige exit fra det populære bandet. Den har foreløpig ikke kommet.

I Erlend Hjelviks Facebook-innlegg, som er skrevet til fansen på engelsk, skriver han at han på grunn av «omstendigheter utenfor hans kontroll» ikke vil være i stand til å spille på de fire siste konsertene Kvelertak har planlagt i år.

Facebook-meldingen

Dette ble publisert på bandets Facebook-side:

Hei, Erlend her, det er ingen lett måte å si dette på, så jeg hopper i det

Det er nødvendig for meg å skille lag med Kvelertak.

Erfaringen med å bygge et suksessfullt band har vært moro og givende, men også tilsvarende intenst og utfordrende. Gjennom årene har det krevd sitt. Etter hvert som vi har utviklet oss personlig og profesjonelt, har våre individuelle mål, behov og motivasjon endret seg og ledet oss i ulike retninger.

Selv om det er en tung avgjørelse å forlate det livet jeg har levd og åndet for det siste tiåret, er jeg glad og spent på å utforske nye muligheter i framtiden.

Beklageligvis, på grunn av årsaker utenfor min kontroll, kan jeg ikke være med på de siste fire konsertene i Norge denne sommeren. Jeg beklager til festivalarrangører og fans som har planlagt disse showene.

Jeg vil takke Bjarte, Kjetil, Maciek, Marvin og Vidar, crewet vårt, band vi har vært på turné med og alle andre som har jobbet med Kvelertak. Jeg setter pris på våre fantastiske fans som har gjort alt mulig. Jeg er veldig stolt og takknemlig for alt vi har oppnådd med Kvelertak. Jeg er genuint takknemlig for alt vi har opplevd sammen og ønsker bandet alt godt og all suksess i framtiden.

Kvelertakk for meg!

Erlend Hjelvik

Ny vokalist?

Meldingen kom bardust på flere festivalarangører som har booket Kvelertak. Både Fjellparkfestivalen i Flekkefjord og The Tall Ships Races i Stavanger har Kvelertak på som trekkplaster de nærmeste to ukene.

Ragnar Vikse i Time Out Agency and Concerts, som booker Kvelertak for Norge, sier til VG at de gjenstående konsertene vil blir gjennomført uten Hjelvik.

– Det blir gjennomført med gjestevokalister og en ny vokalisten. Bandet fortsetter. Vi har visst om at han skal gi seg en stund, men planen var at Erlend skulle gjennomføre de annonserte konsertene.

Prosjektleder Knud Helge Robberstad i The Tall Ships Races bekrefter at Kvelertak avslutter skutefestivalen i amfiet utenfor Stavanger konserthus lørdag 28. juli.

– At Hjeltvik forlater bandet var nytt for oss også inntil i dag, og det er det eneste vi har fått beskjed om hittil. Vi vet foreløpig ingenting om hvem som erstatter ham som vokalist, sier han.

Mange meritter

Hardcore/metalbandet Kvelertak, som ble etablert i 2007 i Stavanger, har helt fra oppstarten vært kritikerost. De har mange trofaste fans både i Norge og i utlandet, og har blant annet vært på turné med Metallica, Slayer, Mastodon og Anthrax.

Bandet har gitt ut tre album: «Kvelertak» (2010), «Meir» (2013) og «Nattesferd» (2016). De gjenværende medlemmene i bandet er Bjarte Lund Rolland (gitar), Vidar Landa (gitar), Maciek Ofstad (gitar/vokal), Kjetil Gjermundrød (trommer) og Marvin Nygaard (bass).

I 2011 mottok bandet Statoil-stipendet på By:larm på en million kroner. De har også vunnet fire Spellemannpriser i løpet av karrieren.