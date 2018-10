Lahlum klatrer nye høyder med K2

Terje Pedersen/ NTB scanpix

Til gjengjeld er det heller ikke nødvendig når hun har en utrettelig etterforsker i felten i form av Kolbjørn Kristiansen, «K2», som nå er i ferd med å bli en nasjonal kjendis takket være sju foregående krimeventyr. Beklageligvis er både K2 og sjefen hans smertelig klar over at han hadde ikke kommet langt uten Borchmanns åndsevner og sylskarpe resonnement i bunnen for alle løsninger.

K2 flyr og kjører bokstavelig talt landet på tvers og kryss, mens Borchmann sitter isolert i sin ungkarsleilighet.

Lahlum dropper antydningene om at Patricia egentlig elsker kvinner, og selv beklager jeg at bibliotekaren Lillian får så hardhendt avskjed i unåde etter sviket hennes fra forrige bok.

Hvem kan ikke like en kvinne som selger seg ut til en dårlig skjult versjon av Knut Haavik fra VG-tiden hans? På mange måter nullstiller Lahlum hovedpersonene igjen, vi rykker to bøker tilbake i tid, men K2 har utviklet seg og har ikke lenger den samme intense interessen for Patricia som han en gang hadde. Men bruk for henne, ja, det har han.

Historikeren Lahlum fornekter seg ikke, han gjør god bruk av datidens aviser og presenterer et overbevisende tidsbilde fra tidlig 70-tall. Nå er jo ikke K2 i nærheten av å være noe sen-hippie-materiale, bortsett fra å ha et problematisk forhold til sin egentlige far og antatte far er han ualminnelig traust der han legger seg tidlig, jobber både kvelder og helger og spiser sine to skiver med brunost til kvelds eller kjøttkaker på en veikro der jobben fører ham.

Det gnistrer ikke av samspillet mellom K2 og Patricia denne gang. Lahlum er også mer omstendelig og språklig tørr enn noen gang. Men han har meislet ut sin egen nisje i norsk krim. Der Knut Nærum driver dyrkingen av klassisk krimlitteratur ut i pastisjen og den store humoren, tar Lahlum oppgaven på tilnærmet grav alvor.

Denne gangen handler det om småbarn og ungdom som forsvinner. Forretningsmannen Bjørn Christopher Fabricius er kjent under navnet «Isbjørnen». Først mister han sin sønn i et Charles Lindbergh-inspirert kidnappingsdrama i 1933, deretter forsvinner hans 16-årige sønn i 1973.

K2 prøver å løse begge sakene parallelt. Politisk interesserte vil ha glede av å finne igjen nøkkelbegivenheter og -personer fra 1973. Isbjørnen har muligens ingen rollemodell, men jeg kom i tanker om flere mulige forbilder. Uansett går «Isbjørngåten» uavvendelig av sted mot det som vel er det nærmeste Lahlum har kommet en happy ending. Det er så jeg nesten ikke kan tro det.