Mye stemning, merkelig historie

Den tyske filmen «Undine» byr på trolsk stemning og mystikk, men historien i seg selv har i overkant mange hæ?-øyeblikk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Mystiske Undine (Paula Beer) er muligens en vannånd, som må oppfylle en gammel profeti. Foto: Christian Schulz / Christian Schulz

Kine Hult Journalist

Undine

Skuespillere: Paula Beer, Franz Rogowski, Gloria Endres de Oliveira, Jacob Matschenz. Sjanger: Drama. Regi: Christian Petzold. Nasjonalitet: Tyskland. Aldersgrense: 12 år.



Først av alt: Det er sikkert lettere å få denne filmen til å henge på greip om man er kjent med skapningene fra folketroen som har lånt navn til tittelen. En undine er en slags vannånd, som har dukket opp i litteraturen fra tid til annen. Da har det gjerne handlet om den kvinnelige vannåndens avhengighet av en manns kjærlighet for å kunne leve på landjorda. Dette elementet er vridd litt i Christian Petzolds film. Den starter med en scene hvor hovedpersonen, Undine (Paula Beer), blir dumpet av sin kjæreste, som har forelsket seg i en annen kvinne. Hun ber ham tenke over saken igjen, og orienterer om at en beslutning som dette medfører at hun må ta livet av ham.

Ok, det er et interessant premiss, og kunne på sett og vis vært opptakten til en film om en forsmådd kvinnes usunne reaksjoner på bruddet. Men før vi vet ordet av det, ramler en annen mann inn i Undines liv. Den unge industridykkeren Christoph (Franz Rogowski) gjør et så kraftig inntrykk på henne at et digert akvarium eksploderer idet de møtes for første gang. Vi får med andre ord et bilde som både viser kjærlighetens kraft og deres felles tilknytning til det våte element.

Så hoppes det litt fram og tilbake mellom parallelle virkeligheter. Kjærlighetshistorien mellom Christoph og Undine er noe underkommunisert, selv om det til tider gnistrer av samspillet mellom de to skuespillerne, som også spilte sammen i Petzolds forrige film, «Transit».

Det er imidlertid litt for vanskelig å få tak på hva regissøren ønsker å formidle. Kanskje blir det litt for mange halvkveda viser. Filmen byr på rikelig med melankolsk stemning, fin musikk og vakre scener, men få oppklaringer på alt det mystiske som skjer. Lange passasjer går også med til å vise foredrag Undine har i jobben som historiker i Berlin. Her kommer det fram informasjon som hinter mot at vannånder av rent geologiske grunner kan ha bodd i området før myrene ble fylt igjen og byen bygget, men mye blir hengende i løse lufta.

Kanskje er det meningen at det skal være sånn. Det er ikke nødvendigvis en god ting å overforklare alt. Og sånn sett er det forfriskende å se noe såpass forvirrende som dette.