Bjørn Eidsvåg kommer til Ålgård i sommer

Som vanlig blir det tre gratiskonserter til folket under sommerens Blink-festival.

Bjørn Eidsvåg vil entre scenen på Ålgård rundt 21.45. Etter at utøverne har gjort seg ferdig med et langløp på 60 kilometer, fra Sandnes til Ålgård.

Eidsvåg har spilt under festivalen før, og arrangørene håper at publikum vil ønske ham hjertelig tilbake.

Det er Blink-festivalen som koordinerer konserten, men den hadde ikke vært mulig uten det lokale næringslivet i Ålgård og Gjesdal.

– Næringslivet vil bidra til å lage en folkefest, sier daglig leder i Coop Gjesdal, Knut Mjølhus. – Vi tror dette er en god investering. Det viser at vi tar et samfunnsansvar.

Mjølhus mener Blink-festivalen gir mye godt til Ålgård.

– Dette er et arrangement der man kan ta med hele familien. I tillegg setter det Ålgård på kartet. Det er viktig for oss at vi bygger et miljø og samler folk.

Firmaene som er med på å sponse folkefesten er: Coop Gjesdal, Masiv Bygg, Amfi Ålgård, Norwegian Outlet, Ålgård SR-Bank, Noova og Ravndal Stålbygg.

LES OGSÅ: