Stilig skråblikk på historien om julenissen

Klaus

Amerikansk animasjonsfilm / familiefilm. Slippes på Netflix fredag 15. november.

1 2 3 4 5 6

Hvorfor er det aldri noen som forteller historien om hvordan julenissen ble til julenissen? Kanskje er det det de har tenkt, gjengen som har laget Netflix’ første egenproduserte animasjonsfilm «Klaus». Her blir hovedpersonen, den late og overfladiske rikmannssønnen Jesper sendt til rikets ytterste utpost, den øde, forfrosne øya Smeerensburg, for å tilegne seg litt sårt tiltrengt karakter og kanskje noen ambisjoner attåt. Oppgaven hans høres kanskje enkel ut: Han skal bygge opp en fungerende postdistribusjon mellom Smeerensburg og fastlandet.

Det viser seg fort at dette er veldig mye lettere sagt enn gjort. Smeerensburg består nemlig av to ulike klaner, som nærer et sterkt hat mot hverandre. Innbyggere helt ned i barnehagealderen dedikerer dagene sine til å pønske ut intrikate angrep på sine arvefiender. Og ingen av dem har for vane å sende noe som helst i posten.

Regissør Sergio Pablos var også sterkt involvert i animasjonsperler som «Grusomme meg», og har gode forutsetninger for å skildre den typen figurer som lever og ånder for å gjøre onde gjerninger. Det klarer han med glans i denne filmen.

Tematikk om at kjipe folk får øynene opp for varmere verdier er et godt kjent fenomen i julefortellinger. I dette tilfellet skjer det ved at den mislykkede postmannen Jesper tilfeldigvis ramler over en gammel einstøing som også har et stort talent for å lage leketøy. Av forskjellige grunner innleder de et slags samarbeid, og snart strømmer det på med post fra små barn som har hørt rykter om at det kan vanke presanger på dem som skriver brev med ønskelister.

Filmen finner på ingen måte opp kruttet, selv om vrien med å lage en slags opprinnelseshistorie om julenissen er ganske original. Men det gjør ikke noe, så lenge historien er godt skrudd sammen og fint fortalt. Ikke minst byr den på et mylder av morsomme detaljer og herlige figurer, og kanskje til og med noen små innslag av julestemning.