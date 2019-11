Ukens anbefalte sanger med lokale Tom Roger Thu, Baardsen og Vujk

Han har vært innom lokale band som Fake the funk, Svartmalt, Ninjatriks og Big band bonanza, og han er fortsatt en del av duoen Tom & Frank.

Låtene spiller han inn hjemme i garasjen og deler dem på sin egen Youtube-kanal.

«Kom» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Der finner du også en liste med over hundre høstsanger, passende for årstiden.

Her er listen

Kom – Tom Roger Thu

Det olma blikket – Baardsen

What about now – Vujk

Keep on – Courtney Barnett

One fine day (live) – David Byrne

Sunshine – Dan Wilson

Carolina’s anatomy – Van Wyck

69 Corvette – Jonathan Wilson

Your capricious soul – Michael Stipe

A million things – Ruen Brothers

Disco is as disco does – Dan Luke and the Raid

Crows – Sera Cahoone

Angelina – Raingad & Big Mountain

If you’re going to the city – Iggy Pop

I don’t work in a bank – Joe Pug

Long way home – Gideon Brown

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.