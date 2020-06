Ukens anbefalte sanger

Stavanger-trioen Lyng er tilbake med sitt jazzinspirerte viseunivers.

Lyng er fra venstre Gerhard Ersdal, Rigmor Jønsson og Astrid Espe.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Det er slik de selv beskriver musikken, og det er ingen grunn til å protestere på det. I løpet av to album mener de i tillegg til å ha funnet fram til sin egen Lyng-lyd, mens tekstene går på norsk med innslag av engelsk og frank.

Nå er album nummer tre ferdig innspilt, med utgivelse satt til senhøsten. Første singel er «Sykle mot vinden», inspirert av norsk sommer, vind i håret og sykling over Bybrua.

Her er listen

Sykle mot vinden – Lyng

Hard liquor – Thomas Dybdahl

Farewell – Matthew Ryan

Monkey see monkey do – Swampmeat Family Band

Suppose – Paal Flaata

Times like these (acoustic) – Steve Earle

Alt blir bra (men når da?) – Johndoe

Find your way back home – Neil Finn

Och du är inte där – Utan dom.

We all cope in different ways – Darren Hanlon

Slow down – Freddy & Francine

Bless our generation – Tom Bright

Suffer – Hurts

Baby – Merce Lemon

How long? – Fantastic Negrito

Kåna å ikkje ein mann – Føkkefjord



I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.