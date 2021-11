Er det fortsatt håp for kloden?

Tankevekkende og rørende fra en av våre mest originale forfattere.

Gert Nygårdshaug er født i 1946 på Tynset og bor i Lier. Han har siden debuten utgitt om lag 30 bøker i ulike sjangere; lyrikk, romaner, barnebøker, noveller, kriminalbøker og eventyr.

Gert Nygårdshaug: «Den grønne øya». Roman. 188 sider. Cappelen Damm.

«Aniara» er en science fiction-diktsyklus av den svenske nobelprisvinneren Harry Martinson fra 1956. Boka om romskipet Aniara på vei bort fra en ubeboelig jordklode har inspirert en rekke forfattere og filmskapere, nå også Gert Nygårdshaug.

Vi skal rundt 20 år fram i tid. Havnivået har steget med 1,5 meter de siste ti årene, hovedsakelig fordi Twaitisbreen (også kalt Dommedagsbreen) i Antarktis løsnet og begynte å smelte for 19 år siden. Det er blitt veldig varmt, all teknologi har kollapset og store områder på kloden er ubeboelige. Det er mange klimaflyktninger som prøver å ta seg nordover, der de møter piggtrådgjerder, nasjonalister og militsgrupper.

Hans Zolon (inspirert av Hans Solo i Star Wars) fra Østerrike vandrer i stedet sørover mot Middelhavet. Har har definert sitt eget forskningsoppdrag, som er å studere og dokumentere havet og klimakrisen. Han installerer seg optimistisk i ei grotte med utsikt over havet og rigger opp mikroskop og måleinstrumenter. Mat og vann er mest kritisk, men det får han raskt kontroll på. Nærmeste by er forlatt, men der finnes mye nyttig for å overleve, ikke minst et rikt utvalg av brennevin og piller.

Og slik går dagene, i beste Robinson Crusoe-stil. Han måler temperatur og mikroorganismer i havvannet og analyserer hva dette betyr for klodens tilstand, skaffer seg mat og grubler over livets mening.

Ensomheten plager ham mer enn han hadde regnet med, men etter nesten to måneder dukker det opp en båt med flyktninger i brenningene. Dessverre er det bare en nyfødt baby som overlever. Likevel får dagene nytt innhold, og den lille jenta som han døper Aniara, blir en stor glede. Men hva vil skje med dem hvis temperaturen fortsetter å stige og det slutter helt å regne?

Gert Nygårdshaug (f. 1946) er en erfaren og original forfatter, mest kjent for krimserien om Frederic Drum og øko-thrilleren «Mengele Zoo» som ble kåret til folkets favoritt i 2007. Mens han noen ganger kan være litt skråsikker i omgangen med viktige samfunnsspørsmål, har han i denne dystopien en nysgjerrig og optimistisk tilnærming til klimakrisen.

Fortellingen er bygget opp som ei dagbok som går over 1524 dager, og det er tankevekkende og rørende, men til tider litt stillestående. Det skjer lite i fortellerens liv, og det som skjer ellers i verden er langt borte.

Det blir mer fart i sakene når Aniara kommer inn i bildet, og etter hvert er det klimaendringene som spiller hovedrollen. Stemmer det at temperaturen begynner å gå ned og at det regner mer? Er det fortsatt håp om at kloden kan reddes?