Seriemorder dreper kjendiser i forrykende tempo

BOK: Klassisk seriemorderkrim presset inn i kortromanform.

Geir Tangen bor i Haugesund, men har lagt handlingen i sin nye krimroman til Oslo.

Marit Egaas Stavanger

Geir Tangen: La alt håp fare. Krim. 213 s. Vigmostad & Bjørke.

En dødssynd er ifølge gammel katolsk teologi så alvorlig at den fører til sjelens evige fortapelse om synderen ikke angrer. De sju dødssyndene er hovmod, grådighet, utukt, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Mange vil mene at dødssyndene også preger dagens samfunn. Det gjelder i høyeste grad seriemorderen i denne boka, som i forrykende tempo dreper kjente personer som knyttes til en av dødssyndene.

Første offer er en skuespiller med oppblåst ego som blir drept i sin prangende penthouseleilighet på Tjuvholmen i Oslo. Liket er arrangert og omgitt av symboler som straks setter politiet på sporet av dødssyndene, og i dette tilfellet «hovmod». Bare et døgn etterpå blir en kjent investor drept, og denne gangen peker sporene på dødssynden «grådighet».

Steinar Sand som leder etterforskningen, får mye å stri med. Det er et kappløp med tida for å hindre at det skjer flere mord, samtidig som pressen er i ferd med å gå bananas. Som om ikke det var nok, strever han med traumene etter en tragisk ulykke der kona og hans to døtre ble drept. Det er fristende å bare la alt håp fare.

Forlaget Vigmostad & Bjørke skal fram til 2023 gi ut Dekalogen, ti kortromaner som bygger på hvert av de ti bud. Dette er femte bok i serien der handlingen er inspirert av det andre budet: «Du skal ikke misbruke Gods navn».

Forlagets intensjon med serien er å utforske om de ti budene har gyldighet i dag, enten man er troende eller ei. Det andre budet er kanskje det som føles minst relevant, men forfatteren har funnet en vri der han tolker budet til å gjelde vanhelligelse av det guddommelige. Eller med morderens egne ord «sørge for rettferdighet, når Herren ikke ville». En litt søkt kobling, som forfatteren også strever med å begrunne. Men dermed er motivet på plass, dette dreier seg om hat, hevn og straff.

Forfatter Geir Tangen fra Haugesund er tydelig inspirert av det andre budet, og har konstruert en finurlig intrige, samtidig som han slipper seg løs med hevn og vrede i god gammeltestamentlig stil. Men selv om intrigen byr på flere overraskelser, blir det for mye som skal presses inn på bare 200 sider. Han tar seg ikke tid til å utvikle personene slik at vi føler med dem i deres prøvelser, og det er lite snakk om noen sammenheng mellom ofrene. Det er spennende, for her skjer de mye, men det skapes lite uhygge, her hastes det bare videre til neste dødssynd.