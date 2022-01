Ondskapen midt iblant oss

BOK: Enda en kontrafaktisk roman av Kristian Klausen med Drammen som all handlings sentrum.

Kristian Klausen er født i Drammen. Han debuterte i 2008 med novellesamlingen «Måltidet i Emmaus».

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Kristian Klausen: «Den lille mannen fra Argentina». Roman. 174 sider. Cappelen Damm.

I en note bakerst i drammenseren Kristian Klausens (1971, debut 2008) siste kontrafaktiske roman bemerker han at tittelen «Den lille mannen fra Argentina» er et nikk til favorittforfatteren Georges Simenons «Den lille mannen fra Arkhangelsk».

Han kunne like gjerne ha kalt den «Eichmann i Drammen», som et ærbødig bukk til Hannah Arendt og hennes stilsettende bok «Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens banalitet» fra 1963.

For den Richard Borch (som Eichmann født i 1906) som en dag i 1960 dukker opp i Drammen og på forbausende kort tid lærer seg norsk, finner seg bolig, finner seg kjærest, samt finner seg til rette så godt det med hele hans fortid lar seg gjøre i et fremmed land, er identisk med den historiske Adolf Eichmann, en av de hovedansvarlige for jødeutryddelsene i Europa under andre verdenskrig.

Den historiske Eichmann (1906-62) klarte etter krigen å rømme til Sør-Amerika, men ble oppsporet av israelske agenter, fraktet til Israel, stilt for retten, dømt og henrettet der. Hos Klausen befinner han seg altså plutselig i fredelige Drammen, episenteret i forfatterens verden.

I Klausens fiktive univers utspinner alt som skjer, har skjedd eller kunne ha skjedd, seg i Drammen, omtrent slik alt som har skjedd og skjer i Drammen, på ymse vis også skjer over alt. Sånn sett gjør han sine lesere oppmerksom på at vi alle er samtidige og medaktører, i begivenhetenes sentrum.

Richard skaffer seg arbeid som nattevakt på en fabrikk, men er økonomisk avhengig av en medbragt frimerkesamling og brev som han tærer på mens han litt etter litt avhender den. Den er ikke bare verdifull, den kan avsløre ham.

I løpet av handlingen, sammen med arbeidskamerater, i nabolaget, og ganske særlig sammen med den norske kjæresten og det hun gjør ham kjent med av folk og steder fra krigens dager fram til bokas nåtid, er erkjennelsen av hans egen historie og liv under sakte revisjon. Noe som kan ligne et soningsbehov vokser fram i ham.

For de som har lest andre bøker av Klausen, er her artige og frydefulle «nikk» tilbake til dem. Men mye viktigere er det at «Den lille mannen fra Argentina» er en frittstående, feiende flott og selvstendig roman enhver vil ha glede av mens de lever seg inn i Kristian Klausens miniunivers, så likt deres eget – der for øvrig Drammen bare er en langstrakt forstad på vei til det som kalles hovedstaden.