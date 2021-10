Vil gi snaut 10 millioner, men på en betingelse

Fylkesordfører Marianne Chesak besøker området for det nye museet. Tungenes fyr skimtes i bakgrunnen.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) stiller et krav for at fylket skal gi over 9 millioner kroner til bygging av nytt maritimt vitensenter i Randaberg: Staten må bidra med ti ganger mer. Svaret kommer kanskje i statsbudsjettet neste uke.

