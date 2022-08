Kvinner som velger feil menn – og omvendt

BOK: Mørkt og grusomt om mishandlede kvinner, voldelige menn og hevn.

Rivertonprisen for beste krim 2018 ble gitt til Unni Lindell for boken «Dronen». Hun fikk også prisen i 1999 for boken «Drømmefangeren».

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Unni Lindell: Fremmedlegeme. Krim. 384 s. Bonnier Norsk Forlag.

Da boka «Den brennende sengen» av Faith McNulty kom ut i 1980, skapte den stor oppstandelse og bidro til å sette det som da het koneplaging på dagsorden. Boka var basert på en sann historie, men også i kriminallitteraturen har vold mot kvinner og menn som hater kvinner vært et tilbakevendende tema i mange år. Dessverre er dette mer aktuelt en noensinne, noe Unni Lindells siste bok er en sterk påminning om.

Det begynner med at en mann blir meldt savnet av sine foreldre. Hans samboer fra Latvia forsvant noen uker tidligere. Politiet legger ikke så mye vekt på dette, men så blir June Tabita Hansen drept, og hovedmistenkt er hennes ektemann med pakistansk bakgrunn. Samtidig er vakre og vellykkede Betzy Wessel på flukt fra sin voldelige ektemann sammen med to små barn. Disse tre sakene fører etterforskerne inn i en verden av grusomme menn, mishandlede kvinner, et presset krisesenter og en mystisk jordbærgård som fungerer som avlastning.

Unni Lindell har hatt stor suksess med seriene om kriminalbetjentene Cato Isaksen og Marian Dahle. I sin forrige krim «Nabovarsel» lanserte hun en ny heltinne, Lydia Winther med kallenavnet Snø. Snø er ung og ambisiøs, men strever med mørke tanker og manisk oppførsel. På grunn av analytiske egenskaper og evne til å kople sammen tilfeldige hendelser, blir hun hentet til Politihuset for å bistå i sakene med kvinnevold. Og hvem andre enn Snø oppdager en skremmende sammenheng mellom vold mot kvinner og menn som er forsvunnet.

Lindell er ikke så opptatt av tekniske spor, teamarbeid og formaliteter i etterforskningen. Hun bruker krimsjangeren til utforske menneskesinnene, den ensomme ulv, og i dette tilfellet, grusomme voldssaker og kvinner som er livredde for mennene sine. Hun sier selv at hun er mørkeredd og lettskremt, og at det er farlig å være kvinne. Denne redselen bruker hun til å krype under huden både på disse livredde kvinnene og den intuitive etterforskeren Sol. Hun skriver om kvinnevold med avsky og stort sinne, men sørger samtidig for en original vri. Selv om det finnes mange voldelige menn, finnes det også farlige og hevngjerrige kvinner.

Mens den første boka med Snø i hovedrollen var en litt usannsynlig oljethriller, er Lindell mer på hjemmebane her. Det er spennende, selv om det til tider kan være unødvendig grusomt, samtidig som et vanskelig tema blir behandlet på en original måte. Vi blir også bedre kjent med Snø som fremstår som en mer troverdig og helhetlig heltinne, på tross av alle sine svakheter.