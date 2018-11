RISK avslutter minifestival med «Goodbye»

Minifestivalen hos RIMI/IMIR Scenekunst (Risk) startet forrige helg. Denne helgen avsluttes den med to forestillinger: «Unannounced» og «Goodbye».

Den kunstnerdrevne institusjonen Risk både produserer og presenterer scenekunst i sine romslige lokaler i Badehusgata. Til minifestivalen «Unwritten conversations» har Risk invitert de Brussel-baserte kunstnerne Heine Alvdal og Yukiko Shinozaki. De to har tidligere vist flere forestillinger i Stavanger, blan annet «Carry on» på Tou Scene og «Distant voices». Sistnevnte var åpningsforestillingen da Risk åpnet høsten 2017.

Performance og dans

Til «Unwritten conversations» har duoen fått fritt spillerom til presentasjonen av forestillingene. De har for eksempel valgt en lokalspesifikk tilnærming, der forestillingene varierer i uttrykket etter hvor de vises.

Field Works

«Unnannounced» tar for seg hva som skjer med publikums oppmerksomhet og forventninger når for eksempel spillereglene for sosial interaksjon endres. I grenselandet mellom performance, dans og visuell kunst, framføres forestillingen uten tradisjonelle rammer.

Dans og brev

Forestillingen «Goodbye» av Michikazu Matsune handler om det tittelen antyder: å si farvel. Den er basert på breve som er skrevet av ulike mennesker som har forskjellige grunner til å si farvel. Blant annet omfatter den et brev fra keiserinne Maria Theresa til datteren Marie Antoinette, og Nirvana-frontfigur Kurt Cobains selvmordsbrev. Dette formidles til publikum med lesing og dans.

«Unannounced» spilles både fredag av lørdag, mens «Goodbye spilles til sist lørdag kveld.