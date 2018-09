Smakebit på «Lykkeland» lørdag

Stavanger-serien «Lykkeland» er NRKs store høstsatsing. Gjennom åtte episoder følger vi fire unge mennesker fra oljeeventyrets spede start i 1969.

Manusforfatter Mette M. Bølstad, som også har jobbet med storfilmer som «Halvbroren» og tv-serien «Nobel», har flere ganger fortalt at Aftenbladets digitale arkiv er en viktig kilde.

– Jeg har hatt god nytte av arkivet i Aftenbladet, både når det gjelder faktiske opplysninger og når det gjelder koloritt; hva folk var opptatt av, hvordan de tenkte, hvordan samfunnet var.

Under vårens Cannes-festival for tv-serier fikk serien to priser - for musikk og for manus. Jurylederen, den verdenskjente krimforfatteren Harlan Coben, beskrev da «Lykkeland» som en veldig original serie.

– Jeg har aldri hørt historien om da oljealderen kom til Norge fortalt før. Serien er glimrende castet, og føles veldig ekte. Den viser oss en verden vi aldri har sett før, og er veldig godt regissert, sa Coben til Aftenbladet.

Mette M. Bølstad vil snakke om arbeidet med tv-serien lørdag kl. 15 - på Møteplassen i kulturhuset Sølvberget i Stavanger. Publikum vil også få en smakebit fra serien. Foredraget er en del av markeringen av Aftenbladets 125-årsjubileum.

