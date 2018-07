Hva vil det si å tro på lyng?

– Et håp er at den som lytter kan legge vekk tanker og ideer, og sanse den timen vi er i som om den er helt ny. Som at vi nettopp har kommet hit, sier lyriker Helge Torvund om diktet «Trur du på lyng?».

Komponist Ståle Kleiberg og Torvund møtte hverandre for første gang på 80-tallet - begge som studenter i Oslo. Kort tid etter komponerte Kleiberg musikk til et dikt fra Torvunds diktsamling «Lyssmeden». Han var den aller første sådan.

Tre tiår senere står de sammen om bestillingsverket «Trur du på lyng?», som søndag fremføres under Olavsfestdagene i Trondheim.

Fakta: Olavsfestdagene – Olavsfestdagene viderefører en tradisjon som i nyere tid startet i 1962 med etableringen av Olavsdagene. – Fra 28. juli til 4. august er det flere arrangement i Trondheim. Blant annet program i Nidarosdomen, konserter, foredrag og pilegrimsvandring. – Olavsfestdagene arrangeres i forbindelse med feiringen av Olsok. – Olsok markerer minnet om Olav Haraldsson (også kjent som Olav den hellige journ.anm), som døde i slaget på Stiklestad 29. juli i 1030. Kilder: Olavsfestdagene.no, Wikipedia.

Jonas Haarr Friestad

Fire deler - en til hver årstid

– Siden den gang har jeg fulgt Helge og blitt fascinert og inspirert av hans tekster. Jeg ønsket derfor å lage noe større med utgangspunkt i hans dikt, sier Kleiberg.

Tanken ble konkretisert for et par år siden, og har resultert i et verk bestående av fire deler, som alle representerer hver sin årstid. Torvund beskriver det som en helhetlig samling av hans forfatterskap.

– Ståle har samlet essensen i mine tekster i dette verket. De er veldig karakteristiske for de tingene jeg har vært opptatt av å skrive om.

Gjennom vår, sommer, høst og vinter blir lyset, kjærligheten, døden, erotikk og sorg tematisert gjennom musikk og tekst. Ikke som abstrakte begreper, men som konkrete erfaringer alle mennesker kan kjenne igjen fra sin hverdag.

– Jeg sendte Ståle noen ferdige tekster, og skrev noen nye spesielt til dette verket. Han har satt det sammen til et helhetlig verk. At han har klart og fått med så mange aspekter er jeg veldig fornøyd med. Til og med humor er et element her. Det må ikke undervurderes, sier Torvund og humrer.

Fakta: Ståle Kleiberg og Helge Torvund STÅLE KLEIBERG: – Født 8. mars 1958 i Stavanger. – Er en norsk komponist og professor i komposisjon og musikkvitenskap ved Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). – Utdannet filolog ved Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg har han diplomeksamen i komposisjon fra Norges musikkhøgskole, samt studert komposisjon i England. HELGE TORVUND: – Født 20. august 1951 i Stavanger. – Er norsk lyriker, forfatter og psykolog. – Studerte embedsstudiet i psykologi ved UiO. I tillegg fulgte han forelesninger i filosofi, og fordypet seg i billedkunst og litteratur. – Jobber nå som forfatter og lyriker på heltid.

Pål Christensen

Lever av drømmen

Som ung gutt visste han at det var poet han ville bli. I sjette klasse skrev han sine første dikt på en gammel skrivemaskin. Diktene ble pent plassert i en ringperm. En prosess Torvund beskriver som tungvint. Den gang visste han ikke at det var mulig å bli poet. Og mens klassekameratene på gymnaset snakket om å bli økonomer hadde Torvund helt andre drømmer.

– Jeg overrasket meg selv og sa til vennene mine at jeg skulle bli dikter. Jeg har hatt et ønske om det så lenge jeg kan huske.

Mens den unge poeten studerte embetsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) skrev han sin første diktsamling.

Også Kleiberg visste tidlig at han ville bli komponist. 18 år gammel hadde han en egen komposisjonskveld i Stavanger Kunstforening. Deretter gikk turen til Oslo hvor han utdannet seg som filolog og komponist.

– I studietiden lagde jeg musikk til noen av Helges dikt, og siden har vi hatt god kjennskap til hverandre og utvekslet musikk og dikt, sier Kleiberg.

Det vanlige og hverdagslige

Bestillingsverket heter «Trur du på lyng?». En tittel som er ment å skape undring og refleksjon hos publikummerne.

– «Tror du på Gud?» er muligens det vanligste spørsmålet vi stiller oss når det kommer til tro. I stedet for et abstrakt og problematisk begrep som Gud, er lyng noe konkret. Det er noe alle kan se, sier Torvund.

Han forteller at det å tro på det vanlige og hverdagslige kan være en inngangsport til å tro på noe større enn virkeligheten.

– Det er slike ting jeg håper folk funderer på når de leser den setningen.

Kleiberg mener forbindelsen mellom det hverdagslige og livets store spørsmål er det store i Torvunds dikt.

– Han setter ofte naturen i sammenheng med andre ting, og viser at det kan ligge større ting bak noe helt vanlig og hverdagslig, sier Kleiberg.

Å sanse er et gjennomgående tema i tekstene.

– Jeg ønsker at publikum skal sitte igjen med å åpne sansene og sitt indre for noe man ikke kan fange med ord, sier han.

Lena Lahti

Kammermusikk i stort format

Verket ble bestilt av Olavsfestdagene, som er en årlig tradisjon, gjennom 56 år, i forbindelse med Olsok i Trondheim. Fra 28. juli til 4. august er det program i Nidarosdomen, konserter, foredrag og pilegrimsvandring.

Olsok markerer minnet om Olav Haraldsson, som døde i slaget på Stiklestad 29. juli i 1030. Kleiberg og Torvunds verk skal fremføres på selve Olsokdagen søndag.

– Dette har vært mitt hovedprosjekt i det året som har gått. Musikkdelen er veldig omfattende, forteller Kleiberg, som beskriver det som en stor oppgave å komponere musikken til verket.

Men det er ikke første gang Kleiberg skriver musikk til Olavsfestdagene. Han sto også bak «Mass for Modern Man» som var bestillingsverket i 2015, og opera-oratoriet “David and Bathsheba” i 2008. Begge verk ble senere innspilt og Grammy-nominert i til sammen tre kategorier.

– «Trur du på lyng?» er skrevet i kammermusikkformatet. Det er ikke nødvendigvis enklere, men et mer intimt format. Det passet best til dette bestillingsverket, forteller han.

– Hver av delene er skrevet som fire store kammermusikkverk som er satt sammen til et stort verk.

To av de fire delene har tekst som synges. Solist er Marianne Beate Kielland. De to øvrige delene veksler mellom instrumentalmusikk og dikt, resitert av skuespiller Andrea Bræin Hovig.

Gjensidig forståelse

Mens Torvund bor i Hå kommune i Rogaland, er Kleiberg bosatt i Trondheim. Det har han vært siden 1986. Å samarbeidet om verket har likevel ikke vært et problem.

– Vi sitter i hver vår landsdel, samtidig som vi har et felles utgangspunkt i Jæren og Rogaland. Vi har en usedvanlig god kontakt, en sjelden samstemthet, noe som gjør at det er ekstra fint å samarbeide, sier Torvund alvorlig, og legger leende til: – Nå håper jeg ikke Ståle har sagt det stikk motsatte.

– Vi har en gjensidig forståelse for hva vi vil skape. Dette blir ikke siste gangen vi samarbeider, svarer Kleiberg på samme spørsmål.

Samtidig mener Torvund at de begge tiltrekkes av det mystiske, og det som ikke nødvendigvis kan beskrives med ord, men som må oppleves.

– Musikk og lyrikken kan uttrykke noe av dette. Det som det ikke finnes ord for. Det har våre kunstformer til felles, avslutter Torvund.