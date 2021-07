Feil fra 1980-tallet blir dyrt – nå haster det å fikse skadene

Det er for kostbart for kommunene å finansiere rehabilitering av middelalderkirker på egenhånd - de trenger statlig hjelp, mener daglig leder i Hesby sokn, Heidi Bø Sangedal.

På 1980-tallet ble veggene i Hesby kirke på Finnøy feilbehandlet. For å hindre forfall, må skadene fikses raskt, viser en ny tilstandsrapport. Å rehabilitere kirken vil koste over 16 millioner kroner. Så langt har den kun fått tildelt tre millioner. Daglig leder Heidi Bø Sangedal, ber staten hjelpe kommunene med mer penger.

Nord på Finnøy står Hesby kirke og kikker ut mot havet. Det har den gjort i over 800 år.

Kirkegården er ikke spesielt stor, og gravstøttene står spredt. I dag kommer en gjeng forbifarende sykkelturister som vil inn i middelalderkirken for å se.

Veggene på innsiden av kirken er hvite av kalk. Sollyset skinner gjennom glassvinduet over alteret. Solnedgangen som omkranser den korsfestede Jesus, farger lyset rødt.

Under prekestolen ligger de to delene av en knekt døpefont i kleberstein. Døpefonten skal være av det originale inventaret fra 1100-tallet.

– Det var en gang en døpefont, sier Heidi Bø Sangedal.

Hun er daglig leder i Hesby sokn, og tar sykkelturistene med på en omvisning inne i kapellet.

Heidi Bø Sangedal tror kirken betyr mye for lokalbefolkningen. Foto: Fredrik Refvem

Ødeleggende maling

– Veggene haster mest, sier Sangedal.

På 1980-tallet ble innsiden og utsiden av Hesby kirke behandlet med en tett sementslemming. På 1990-tallet ble det påført plastmaling utenpå sementslemmingen.

Det var en feil, og bør rettes opp i snarest.

Senere undersøkelser viser nemlig at behandlingen var skadelig for kirken. De tette overflatene gjør at fukten samles opp inne i middelaldermurene, og fører til forvitring.

«Plastmalingen og sementslemmingen må derfor fjernes så raskt som mulig for å hindre videre forfall», står det i tilstandsanalysen av Hesby kirke.

Men å fikse problemet har en prislapp på 16,5 millioner kroner.

Så langt har Hesby kirke kun blitt tildelt tre millioner kroner av staten og Stavanger kommune.

Den resterende summen på 13,5 millioner kroner må kommunen betale.

Hvorfor har ikke skadene blitt reparert tidligere?

– Det har vel vært for dyrt for kommunen, sier Sangedal.

Dagstur til Finnøy

Barndomsvennene Bente Vignes og Hilde Tornes tar også turen innom Hesby kirke denne varme julidagen. De bor begge på Ganddal, men har familierøtter fra Finnøy.

Nå er de her for å besøke forfedrene sine på kirkegården.

– Vi hadde ingen planer i dag, så vi dro på dagstur for å besøke familiens gravstøtter, sier Tornes.

Barndomsvennene Bente Vignes og Hilde Tornes besøker Finnøy minst en gang i året. Foto: Fredrik Refvem

Vignes lette etter gravstøtten til sin farfar Aksel Vignes på kirkegården, men fant han ikke.

I 20 eller 25 år etter en gravferd er gravplassen gratis. Deretter må de gjenlevende betale en avgift for å beholde dem, ellers kan de bli fjernet.

– Selv om gravstøtten er borte, ligger farfar fortsatt her og hviler, sier Vignes.

Vår felles kulturarv

– Rehabilitering av middelalderkirkene er et for stort prosjekt for små kommuner, sier Sangedal.

Hun mener at kirkene er betydningsfulle bygninger for den norske befolkningen.

For de troende er kirkene Guds hellige hus, mens for de ikke-troende er de verdifulle historiske bygninger.

Kirken er et samlingssted for flere av de største hendelsene i livet. For utenom gudstjenestene, samles folk til dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Her ønskes nye mennesker velkommen, og her takkes gamle farvel.

Middelalderkirkene er en del av vår felles kulturarv.

– Kirkene betyr mye for folk. Derfor må staten bidra mer i vedlikeholdet, sier Sangedal.

Beste plassen på jord

Både Vignes og Tornes har et spesielt forhold til Hesby kirke. De syns begge det er viktig at kirkene blir vedlikeholdt på riktig vis.

– Det er jo her forfedrene våre hviler, sier Vignes.

Sammen med søsteren reiser hun til Finnøy minst en til to ganger i året. Vignes og Tornes er enige om at beliggenheten til kirken er uslåelig.

– Finnøy er den beste plassen på jord, sier de nærmest i kor.

De mener viktigheten av å ta vare på kirkebyggene er stor, og synes staten burde finansiere rehabiliteringen.

– Arkitekturen er unik. Verdien og kulturen middelalderkirkene bærer er vi nødt til å bevare og ta med oss videre, sier Tornes.

Veggene i Hesby kirke er avhengig av rehabilitering både utvendig og innvendig for å hindre forvitring. Foto: Fredrik Refvem

– Burde vært fikset før

Burde veggene blitt fikset tidligere?

– Tydeligvis burde de jo det, men kommunen trenger hjelp fra staten, sier Sangedal.

Det skulle ta mange år før de ble bevisst feilene som ble gjort på kirkeveggene i Hesby kirke på 1980-tallet.

«Det var en gang en døpefont». Døpefonten under prekestolen er fra det originale inventaret fra 1100-tallet. Foto: Fredrik Refvem

For noen år tilbake satte Finnøy kommune av penger til en tilstandsrapport av Hesby kirke.

I år ble den fullført.

Hva blir konsekvensen dersom pengene ikke kommer?

– Da forvitrer kirka enda mer. Det går ikke, vi må gjøre noe, sier Sangedal.

Starter rehabiliteringen i august

Ifølge kirkevergen i Stavanger, Rune Skagestad, skal arbeidene med å rehabilitere Hesby kirke starte i august i år.

De tildelte tre millionene kommer med en tidsfrist. For å ikke miste midlene, må arbeidet i gang så fort som mulig.

– Nå er vi nødt til å pushe oss selv veldig. Det er viktig for både for oss og kommunen at vi gjennomfører, sier Skagestad.

Pengene skal brukes på arbeid på kirkeveggene, og elektriske anlegg.

– Per i dag har vi ikke fått alle midlene vi trenger, men vi får i hvert fall en start på det, sier han.

På tross av at de enda mangler over 13 millioner kroner, håper Skagestad at kommunen i årene fremover vil finansiere hele rehabiliteringsprosjektet.

– For å senke kommunens andel, skal vi jobbe for å hente så mye støtte som mulig hos riksantikvaren og andre statlige støtteordninger, avslutter Skagestad.