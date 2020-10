Feil moms-info på kinobilletter hos Odeon kino

– Hvorfor tar Odeon kino 12 prosent moms på kinobillettene, selv om momssatsen er redusert til 6 prosent på grunn av korona, undret en kinogjenger i Stavanger.

Det står 12 prosent moms, og beløpet er 12 prosent. Foto: Skjermdump

Elisabeth Bie Journalist

Kinogjengeren har en jobb som medfører at han holder seg orientert om de momsreglene som til enhver tid gjelder. Derfor visste han at myndighetene reduserte lav sats på merverdiavgiften (moms) fra 12 til 6 prosent i perioden 1. april til 31. oktober.

Så når han fikk en kinobillett der det sto at 12 prosent moms var inkludert i billetten, begynte han å lure:

– Har kinoen her gått glipp av masse penger i offentlig koronastøtte?

– Har kinogjengerne betalt mer enn de skulle for kinobilletten?

Hjelp til næringslivsaktører

Ifølge Skatteetaten belastes lav sats av merverdiavgift blant annet persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Intensjonen bak den midlertidige momsreduksjonen var å støtte næringer som var hardt rammet av koronapandemien fordi restriksjoner medførte stor omsetningssvikt. Det var altså ikke å gi billigere billetter til kinopublikummet.

Så hvorfor betaler Odeon kino i Stavanger og Sandnes fortsatt 12 prosent moms?

Ordningen kan forlenges

En telefon til kinosjef Håvard Erga i Odeon Stavanger og Sandnes gir svaret:

– Vi har selvsagt fått med oss reduksjonen til 6 prosent. Årsaken til at kinobilletten sier noe annet er rett og slett at vi ikke har fått rettet opp i teksten på kinobilletten hos det svenske selskapet som leverer billettjenesten. Og det er gjort nå, etter at kinogjengeren gjorde oss oppmerksom på feilen, sier Erga.

Nå er det jo bare drøye to uker til ordningen går ut. Men Erga sier at han har fått signaler på at den kanskje blir forlenget – i første omgang ut året.