Den dekadente overklassens mørke hemmeligheter

BOK: Spennende, men overfladisk spionthriller om en svensk families forhold til DDR.

Det merkes at Gustaf Skårdeman har jobbet med tv-manus. Foto: Benjamin Thuresson

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Nå nettopp

Gustaf Skördeman: Geiger. Thriller. 405 s. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Gyldendal.

TV-serien «The Americans» handler om to russiske spioner som jobber undercover i USA under den kalde krigen, mens de tilsynelatende lever et helt normalt familieliv. Ifølge Gustaf Skördemans debutroman «Geiger» fantes det spioner i Sverige også på den tida, og nå aktiviseres de igjen.

Det begynner på sensasjonelt vis. Telefonen ringer i den fasjonable villaen til pensjonistekteparet Stellan og Agneta Broman. Agneta tar den og hører ett ord «Geiger». Deretter henter hun pistolen og skyter sin mann gjennom nesten femti år i hodet. Så forsvinner hun sporløst.

Stellan Broman var en programlederlegende fra svensk TVs barndom. På høyden av sin karriere var han landets største kjendis som holdt vidgjetne fester med samfunnstopper fra politikk, næringsliv og kulturliv. Agneta var den vakre og velorganiserte kona i bakgrunnen, men nå trer hun fram fra skyggene. Hun har fått et nytt oppdrag og det er på langt nær fullført.

Sammen med Agneta er det to andre sterke kvinner som driver handlingen framover. Sara Nowak jobber til vanlig i politiets prostitusjonsgruppe, men blir involvert fordi hun kjenner familien. Mens den offisielle etterforskningen er på villspor, oppdager Sara at Stellan var en sentral informant for den øst-tyske sikkerhetstjenesten Stasi og mistenker at drapet har noe med det å gjøre.

Karla Breuer som nærmer seg pensjonsalderen, jobber for den tyske sikkerhetstjenesten, og får beskjed om at et gammelt telefonnummer i Stockholm er aktivert. Dermed setter hun seg i bilen sammen med en kollega for spore opp terroristen Abu Rasil som hun har jaktet på i førti år.

«Geiger» er første del av en trilogi om en svensk families forbindelser til DDR. Etter den dramatiske starten, bruker forfatteren mye tid til å beskrive de ulike aktørene og handlingen står litt i stampe. Men så avsløres et storpolitisk spill der flere aktører fra den kalde krigen er involvert, før en dramatisk finale der de sentrale personene møtes.

Det merkes at forfatteren har bakgrunn som manusforfatter, for han konstruerer scener og personer som egner seg for TV. Romanens hovedtema, forholdet mellom Sverige og DDR er svært interessant, og kunne godt vært utforsket nærmere. I stedet dynger forfatteren på med kald krig, terror før og nå, fare for 3. verdenskrig, og den dekadente svenske overklassens mørke handlinger. Dermed blir det spennende nok, men litt konstruert og overfladisk, og det subtile som kjennetegner de beste spionromanene mangler.