Feiringen må vente

Det er 30 år siden de debuterte med albumet «Blodsbrødre».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

CC Cowboys er i dag fra venstre Magnus Grønneberg, Per Vestaby, Jørn Christensen og Agne Sæther. Foto: André Løyning

Geir Flatøe Journalist

CC Cowboys: «Elsket for alltid» (Drabant)

Den gang fikk de kongeriket til å synge med på «Harry» og «Vill, vakker & våt», og mer bra fulgte gjennom årene.

Jubileums-turneen er utsatt til verden er tilbake på skinnene, så vi får nøye oss med ti nye sanger. Platen avsluttes passende nok med koronasangen «Nå tar vi vare på hverandre».

I andre enden finner vi «Elsket for alltid», en far til sitt barn-sang. Eller mannen på scenen til sitt publikum. «Våre liv» er livslang kjærlighet, mens «Kom deg løs» er en halvtung rocker av den typen Fredrikstad-bandet har et godt tak på.

«Vår tid er nå», «Du er et funn» og «Du får meg høy» er sanger om kjærlighet, ingen av dem så minneverdige.

«Det er så tomt når du er borte» kler derimot strykerne, og «Natten vi snakket om alt» har et flott refreng. «Alt det der» er grei nok.

Sangene klarer uansett ikke å måle seg med debuten, bortsett fra «Nå tar vi vare på hverandre» som traff en nerve da den kom på vårparten.

Beste spor: «Kom deg løs», «Natten vi snakket om alt», «Nå tar vi vare på hverandre».