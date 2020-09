Når naboen er en skikkelig heks

Skrekkfilmen «The Wretched» har et rufsete og sjarmerende 80-tallspreg. Den er underholdende nok, uten å være direkte imponerende.

Hovedpersonen i «The Wretched», den unge gutten Ben, må løse et overnaturlig mysterium når han reiser på sommerferie til en liten badeby.

Kine Hult Journalist

The Wretched

Skuespillere: John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Azie Tesfai, Zarah Mahler. Sjanger: Skrekk. Regi: Brett Pierce, Drew Pierce. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Den amerikanske skrekkfilmen «The Wretched» kan skilte med fem helger på rad på kinotoppen i hjemlandet USA, en ære den deler med storfilmer som «Titanic» og «Avatar». Det sier nok mer om den korona-initierte tørken i filmbransjen enn om filmens kvaliteter, for det er lite oppsiktsvekkende ved brødrene Brett og Drew Pierces film.

Historien er stilig nok. Den unge gutten Ben har skilte foreldre og drar på sommerferie til far, som bor i en liten badeby. Her får han jobb i den lokale båthavna, og møter andre ungdommer, både av den vennlige og av den andre sorten. Snart oppdager han at det er noe som ikke stemmer helt hos den tilsynelatende alminnelige småbarnsfamilien i nabohuset. I en av de innledende sekvensene følger vi moren og den eldste sønnen, som går seg vill på skogstur og muligens roter seg bort i noe overnaturlig.

Det viser seg at dette «noe» har besatt mor, og hun har igjen forhekset far på et vis som gjør at han plutselig har glemt parets barn.

Som i så mange andre filmer av dette slaget, må vår helt kjempe en kamp på flere fronter. Både mot ondskapen som lurer, men også mot omgivelsene som ikke tror på ham, og dermed ikke forstår hvorfor den ellers så greie gutten roter seg opp i så mye tull. Heldigvis har Ben en medsammensvoren i sin jevnaldrende kollega Mallory, og hadde de ikke hatt det så travelt med å bekjempe den mystiske heksa i nabohuset, hadde det nok utviklet seg en aldri så liten romanse mellom de to.

Det er noe sjarmerende 80-tallsk ved det hele, litt i samme gate som «Stranger Things» og nyinnspillingen av Stephen Kings «It». Det dukker også opp noen små nikk til en og annen Spielberg-klassiker fra nevnte tiår. Hvis man bare følger sånn halvveis med, vil man forhåpentligvis også gå glipp av et litt for tydelig hint ganske tidlig i filmen, slik at vrien som kommer mot slutten blir litt mer uventet. Det er ikke noe grensesprengende originalt over verken historien eller formidlingen av den, men filmen er passe spennende og absolutt underholdende nok, om enn ikke direkte skremmende.