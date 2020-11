Renberg får Bokhandlarprisen

Tore Renberg er den sjette norske forfattaren som har fått Bokhandlarprisen to gonger. Og den første sidan Tarjei Vesaas som får prisen for ei bok på nynorsk. Foto: Jarle Aasland

Tore Renberg får Bokhandlarprisen for 2020 for «Tollak til Ingeborg». Det er første gong ei bok på nynorsk har fått prisen sidan Tarjei Vesaas i 1967. Renberg blir den sjette norske forfattaren som har fått prisen to gonger.

