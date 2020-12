Julequiz julaften

Klarer du disse spørsmålene?

Hva spiser flest nordmenn på julaften?

TRAPPETRINN

I denne oppgaven gjelder det å finne riktig svar ved hjelp av færrest mulig opplysninger.

Tema: Lyden av jul

(du får hintene ved å scrolle nedover)

5 poeng: Melodien til sangen vi skal fram til, ble komponert av Franz Xaver Gruber, den opprinnelige teksten ble skrevet av den katolske presten Josef Mohr. 4 poeng: Sangen ble første gang fremført i kirken i Oberndorf i Østerrike den 24. desember 1818. 3 poeng: Julesangen kom i 2011 på FN-organisasjonen Unesco sin liste over verdens kulturarv. 2 poeng: De første ordene i originalteksten er slik: «Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht» 1 poeng: Dette er en av de mest brukte julesalmene, og den er spilt inn av flere store artister på mange språk. I 1991 kom en ny norsk versjon, «Stille natt», men folk flest kjenner sangen under en annen tittel.

Fakta Svar Glade jul. Les mer ↓

KOBLINGER

Her skal dere koble skuespillere til julefilmer. Enkelt? Kanskje… Litt mer vrient blir det når vi sørger for at det blir litt til overs i en av listene. Men lykke til!

1: National Lampoon's Christmas Vacation (Hjelp, det er juleferie)

2: Love Actually

3: Home Alone (Alene hjemme)

4: It’s a wonderful life (Livet er vidunderlig)

5: White Christmas

6: Bad Santa

7: Arthur Christmas (Arthurs julegaverace)

8: Tre nøtter til Askepott

9: «How the Grinch Stole Christmas» (Grinchen)

A: Billy Bob Thornton

B: Jim Carrey

C: James Stewart

D: Chevy Chase

E: Macaulay Culkin

F: Hugh Grant

G: Libuše Šafránková

H: Bing Crosby

Fakta Svar 1D, 2F, 3E, 4C, 5H, 6A, 8G og 9B. Arthur Christmas er en tegnefilm der James McAvoy hadde stemmen til hovedfiguren Arthur. Les mer ↓

PÅSTANDER

Her får dere åtte påstander. Minst en av dem, kanskje så mange som tre, er feil. Velg en og en sannferdig opplysning, så sitter du til slutt igjen med en, to eller tre uriktige utsagn.

Tema: Jesu fødsel

1: Den romerske keiseren, Augustus, er den første personen som blir omtalt i det vi vanligvis kaller juleevangeliet, altså teksten i Lukas 2, 1-20.

2: Åpningsordene i denne teksten er slik (i nyeste bibeloversettelse fra Bibelselskapet): “Det skjedde i de dager…”

3: Den andre personen som omtales i denne teksten, er landshøvdingen Kvirinius.

4: Først som person nummer tre og fire dukker Josef og Maria opp - i den rekkefølgen.

5: De to reiste fra Nasaret i Galilea til Judea - til Betlehem, som kalles Davids by.

6: En gruppe gjetere, som passet sauene om natten, var de første som fikk høre at det er født “en frelser i Davids by; han er Messias, Herren”.

7: Navnet Jesus blir første gang nevnt når gjeterne besøker stallen der Maria fødte sønnen sin.

8: De vise menn, også kalt de hellige tre konger, er en del av julens fortellinger i kristen tradisjon. Men det står ingen steder i Bibelen at de var tre.

Fakta Svar Påstand nummer 7 er feil. Jesus får navnet først åtte dager etter fødselen. Om påstand nummer 8: Vismennene omtales bare som «noen vismenn fra østen» (i Matteus, kapittel 2). Det står også at de hadde med seg gaver – gull, røkelse og myrra. De tre gavene er antakelig årsaken til at vismennene ofte omtales som tre. Les mer ↓

REKKEFØLGE

Hva spiser nordmenn på julaften? Spørsmålet dukker stadig opp, og svarene forandrer seg ikke dramatisk fra år til år. Her er åtte juleretter, både middager og desserter, og dere skal rangere dem. Start med det som oftest står på norske bord julaften.

Riskrem

Pinnekjøtt

Lutefisk

Karamellpudding

Multekrem

Svineribbe

Kalkun

Risgrøt

Fakta Svar * Svineribbe (48 prosent) * Riskrem (39) * Pinnekjøtt (35) * Multekrem (17) * Karamellpudding (9) * Kalkun (7) * Risgrøt (5) * Lutefisk (3) Kilde: Undersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra MatPrat høsten 2020. Les mer ↓