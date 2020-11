Ukens anbefalte sanger

Leif Edvard Måsvær fra Vassøy i Stavanger har bosatt seg i Houston i Texas.

Leif Edvard Måsvær i spissen for Crank Up The Silence. Foto: Dianny Henriquez

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Der er han frontfigur i Crank Up The Silence, som nå gir ut sin første single. I bandet har han med seg to lokale musikere, en fra Den dominikanske republikk og en skotte.

Måsvær flyttet til USA for fem år siden, med jobb i oljebransjen. Samtidig begynte han i coverbandet Fake Midget og har godt over 100 spillejobber under beltet i USA. Så, etter en fuktig kveld sammen med folk fra Fender på musikkmessen NAMM i Los Angeles i fjor, bestemte han seg for å skrive egne sanger.

Dermed startet han Crank Up The Silence, og to nye singler er snart på vei før fire låter til skal spilles inn.

«Can’t take that away» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Can’t take that away – Crank Up The Silence

Between the words – Lyng, Knut-Erik Grøntvedt & Einar Bakke

Words of a fool – Barry Gibb & Jason Isbell

Home – Teenage Fanclub

On a good day – Elijah Wolf & Pearla

Cady road – Routine

Hestar – FordRekord

The chain – Hayley Mary

Long blue light – Leif Vollebekk

Når det er natt – Henning Kvitnes

Wire fence – Perfect Giddimani & Soulnation band

Let’s make it alright – Alan Power & Freya Josephine Hollick

Ei stråla – Endre Olsen

Wasted days (Inbetweens) – Larry Pink the Human & Joe Talbot

Quarantine blues – Steve Poltz

Rock ’n’ roll – Alice Cooper

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.