Vil presentere kunst fra andre land i Stavanger

KUNST: Gallerier oppstår og blir nedlagt. Per i dag er det registrert 42 gallerier i Rogaland, hvorav 28 er enkeltpersonforetak og ni er aksjeselskap. Aftenbladet har valgt ut tre gallerier for å vise mangfoldet blant gallerister.

Fra venstre: Galleriassistent Vilde Biserød Vengnes, gallerisjef og medeier Vincent Gorbani sammen med de to andre eierne, Ali Shariatpanahi og Farzad Shariatpanahi. Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I Kirkegata i Stavanger sentrum er det mange som kikker inn i vinduet til galleri Amenor Contemporary mens de handler klær. Sjefen i galleriet ønsker at flere skal tørre å gå inn.

Galleri Amenor Contemporary på 140 kvadratmeter åpnet i april. Farzad Shariatpanahi som er medeier forteller at stedet, dybden på rommet, høyden under taket, belysningen og utsikten fra utsiden er ideelt for et galleri.

– Vi elsker kunst. For oss er det spennende å introdusere nye kunstnere til Stavanger. Vi anser dette som en slags kulturell utveksling. Folk blir kjent med noe de vanligvis ikke hadde vært borti, sier Shariatpanahi.

– Vi vil presentere kulturen fra andre land i Stavanger. Kunst er den beste måten å gjøre det på. Vi vil gjerne støtte lokale kunstnere og samtidig introdusere internasjonale kunstnere til det lokale markedet. Et mål for oss er også at folk skal ha tilgang til noe annerledes, sier Gorbani.

Gallerisjef og medeier Vincent Gorbani utenfor lokalet i Kirkegata i Stavanger sentrum. Foto: Jarle Aasland Bahman Sehatlou fra Iran har malt «Four Seasons» med akrylmaling. Maleriet er fra 2018. Foto: Sonja Loraine Mborja

Hovedutdanning i realfag

Galleriet eies av Vincent Gorbani og brødrene Farzad og Ali Shariatpanahi, som alle er født i Iran. Gorbani flyttet til Norge i 2006 etter å ha bodd mesteparten av livet i Sverige. Farzad Shariatpanahi og Gorbani møtte hverandre i 2008 da Shariatpanahi flyttet til Stavanger for å ta en doktorgradsutdanning i petroleumsteknologi. De fant raskt ut at begge hadde en sterk tilknytning til kunstmiljøet.

– Farzat og jeg ble kjent gjennom felles venner. Vi snakket en del sammen og fant ut at vi begge var store tilhengere av kunst. Selv om hovedutdanningen min er maskiningeniør, har jeg studert kunsthistorie og jeg er en hobbykunstner. Vi tenkte at det ville være en god ide å åpne et galleri sammen, sier Gorbani.

I tillegg til galleriet i Stavanger, har Farzad Shariatpanahi drevet et galleri i Iran siden 2016. Galleriet i Iran har nå en samarbeidsavtale med Amenor.

– Hva er forskjellen på galleriet i Iran og galleriet her?

- Galleriet i Iran ble lansert med et mål om å utvide og presse frem kunsten og kulturen i hjembyen min. Galleriet har fått positive tilbakemeldinger på innsatsen. Hjembyen min, Semnan, hadde ikke noe galleri før og jeg ville støtte de som ønsker å følge kunst i Iran og videreføre måten faren min arbeidet på. På galleriet i Iran har vi ikke et mål om å få inn internasjonale kunstnere. I Norge ønsker vi å få inn kunstnere fra mange forskjellige land, sier Shariatpanahi.

Med støtte fra et nettverk av kunstnere og samlere, etablerte Farzad Shariatpanahi «Shariatpanahi Fine Art» i 2020 som et kunstkonsulentselskap i Norge. Selskapet samarbeidet med forskjellige auksjonshus i London. Etter det besluttet de å åpne et galleri i Stavanger.

Gallerisjef Vincent Gorbani. Foto: Jarle Aasland

Etterkommere av kjent kunstner

Faren til brødrene Shariatpanahi er en kjent kunstner i Iran som heter Seyed A. Shariatpanahi. Gorbani sier at han visste hvem faren til brødrene er og at han elsker verkene hans.

– Jeg kommer fra en kunstnerisk familie og har alltid vært omringet av kunst. Det er en del av grunnen til at kunst betyr mye for meg nå, sier Farzat Shariatpanahi.

Gorbani sier at galleriet snart skal få organisasjonsnummer som aksjeselskap. For han er det viktigste med en inntekt å kunne drifte galleriet og dekke utgiftene som oppstår i forbindelse med det. Han sier at galleriet i større grad er avhengig av kunstsamlere og støtte fra lokale kunstkjøpere i Norge.

På den første utstillingen til galleriet ble persiske kunstnere presentert.

– Vi er fra Iran og vet mer om det området. Vi startet med det vi kan best. Etter det har vi åpnet for andre internasjonale kunstnere. Planen fremover er å samarbeide med talentfulle og dyktige kunstnere med en relevant utdanning. Akkurat nå har vi kontakt med kunstnere i Afrika, Sør-Amerika og Norge som vi prøver å lage en avtale med, sier Gorbani.

Foto: Jarle Aasland